Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Portekiz karıştı
Giriş Tarihi: 16.11.2022

Portekiz karıştı

Portekiz karıştı
Manchester United'da mutsuz olan ve yaptığı açıklamalarla gündeme oturan Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nda da şok yaşadı. 37 yaşındaki dünya yıldızı, kampta Bruno Fernandes'in tepkisi karşısında şaşkına döndü. Manchester United'dan takım arkadaşı da olan Fernandes, Ronaldo'nun yanından geçerken ilk anda selam vermezken, sonrasında yüzüne bakmadan soğuk bir tavırla elini sıktı. CR7'nin surat ifadesindeki durgunluk gözlerden kaçmadı. İlgisiz tavır, Portekizli starın açıklamalarına tepki olarak yorumlandı. Bu görüntüler sosyal medyada yüzbinlerce kez paylaşılırken, futbolseverler kimin haklı olduğu konusunda ikiye bölündü.

ABİLİK YAPTI!
Soyunma odasındaki Fernandes-Ronaldo gerginliği gündeme bomba gibi düşerken, antrenman görüntüleri de ayrı bir tartışma başlattı. Ronaldo'nun, Cancelo ile görüntüleri kavga olarak yorumlansa da, Cancelo'nun idmanda Felix ile tartışma yaşadığı ve CR7'nin de ikiliyi sakinleştirdiği bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli zammı hesaplama 2023 ile emeklinin maaşı netleşiyor! SSK Bağ-kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı son durum 2023
Benzin ve mazot fiyatı SON DAKİKA: Yeni indirim! Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar kadar oldu? İşte İstanbul dahil akaryakıt fiyatları
AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL: Motorine indirim geldi! Akaryakıta indirim sonrası il il benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar,?
EYT SON DAKİKA: Düzenlemede yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olanlar için emeklilik yöntemi
Son dakika | Polonya'ya Rus füzeleri mi düştü? NATO ve bölge ülkerinden peş peşe açıklamalar
EYT son durum 16 Kasım 2022: Emeklilikte Yaşa Takılanlar için prime ve yaş sorunu çözülüyor! 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları ne?
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den asgari ücret 2023 açıklaması: Çalışanların lehine yeni adımlar atılacak!
EYT YASASI SON DAKİKA: İşte kısmi emeklilik formülü! Eksik primi olanlara toplu ödeme
İstiklal Caddesi'nde İYİ Parti heyetine tepki: Ayıptır, utanın...
TOKİ kura çekimi takvimi güncel 2022: İl il İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl açıklanacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Portekiz karıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA