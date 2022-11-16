Portekiz karıştı

Manchester United'da mutsuz olan ve yaptığı açıklamalarla gündeme oturan Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nda da şok yaşadı. 37 yaşındaki dünya yıldızı, kampta Bruno Fernandes'in tepkisi karşısında şaşkına döndü.CR7'nin surat ifadesindeki durgunluk gözlerden kaçmadı. İlgisiz tavır, Portekizli starın açıklamalarına tepki olarak yorumlandı. Bu görüntüler sosyal medyada yüzbinlerce kez paylaşılırken, futbolseverler kimin haklı olduğu konusunda ikiye bölündü.Soyunma odasındaki Fernandes-Ronaldo gerginliği gündeme bomba gibi düşerken, antrenman görüntüleri de ayrı bir tartışma başlattı. Ronaldo'nun, Cancelo ile görüntüleri kavga olarak yorumlansa da, Cancelo'nun idmanda Felix ile tartışma yaşadığı ve CR7'nin de ikiliyi sakinleştirdiği bildirildi.