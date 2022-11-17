Güzel prova

Cengiz Ünder, şık bir golle skoru 2-0'a getiren isimdi. 43. maçında 15. golünü İskoçya'ya atan tecrübeli futbolcu karşılaşma sonrası, "Milli Takım'da kendimi çok öz güvenli hissediyorum. Bir dahaki maçta yine atmak ya da attırmak istiyorum" diye konuştu.CENK Özkaçar dün ilk kez 11'de sahaya çıktı. İlk defa A Milli Takım'a davet edilen Arda Güler ve Tayyip Talha Sanuç ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Diyarbakır taraftarının büyük ilgi gösterdiği 17 yaşındaki Arda, karşılaşma sonrası galibiyet üçlüsünü çektiren isim oldu. Ağabeylerinden büyük destek gördü.OZAN Kabak'ın golünde asistin sahibi Hakan Çalhanoğlu, Ekim 2019'dan (Kaan Ayhan- Fransa maçı) bu yana ilk kez milli formayla frikikten gol pası veren isim oldu. Bu arada tecrübeli yıldız, 73. maçında 15. asistini yaptıKabak ısrarla golü aradı, üçüncü denemesindeağları buldu. 18. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ortasında kafa vuruşu direkten dönen 22 yaşındaki stoper, 38'de Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda istediği gibi vuramayınca top auta gitti. Dakikalar 40'ı gösterdiğinde Hakan'ın serbest vuruştan ortasına iyi yükselen Ozan, düzgün bir vuruşla ağları buldu. Karşılaşma sonrası,Umarım devamı gelir" şeklinde konuştu.İkinci hazırlık maçında cumartesi günü Çekya ile karşılaşacak A Milli Takım, müsabaka sonrası Diyarbakır'dan Gaziantep'e geçti. 21 yıl aradan sonra bu şehirde oynayacak Ay-Yıldızlılar, hazırlıklarını burada sürdürecek. Teknik direktör Kuntz yarın basın toplantısı yapacak.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İskoçya galibiyeti sonrası şunları söyledi: "Hem Diyarbakır'da ilk kez milli maç yaptık hem de sonuç gayet güzel. Beklediğimiz oyun buydu. Son maçların izlerini silmek istiyorduk. Onlar iş kazasıydı. İnşallah cumartesi günü de Çekya'yı yeneriz. Bunlar hazırlık maçı ama hedef 2024 Avrupa eleme turları. Mart ayında Ermenistan'la başlayacağız. Kuntz çok eleştirildi ama her kötü sonuçtan sonra tez canlı olmamamız lazım. Genç bir takım kuruyoruz. Sabırlı olursak 5 yıl, 10 yıl bu takım bize hizmet edecek."İSKOÇYA maçına 11'de başlayan Ferdi Kadıoğlu, 34. dakikada sakatlandı. Uyluk arka adale sorunu yaşayan oyuncu, yapılan tedaviye rağmen devam edemeyip yerini Eren Elmalı'ya bıraktı.