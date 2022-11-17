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Giriş Tarihi: 17.11.2022 11:16 Son Güncelleme: 17.11.2022 11:17

Trabzonspor için Artem Dovbyk iddiası

Trabzonspor için Artem Dovbyk iddiası

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Bordo-mavili ekibin gündemine Ukraynalı golcünün geldiği iddia edildi.

Süper Lig 'de bu sezon sergilediği performansla geçen sezonu aratan Trabzonspor, ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Bordo-mavililer geçen sezon da gündemine aldığı Artem Dovbyk için harekete geçti.

SÖZLEŞME UZATACAK MI?
Geçen sezondan beri Trabzonspor'un gündeminde olan Artem Dovbyk, Dnipro'da etkili futbolunu sürdürüyor. 25 yaşındaki forvet, çıktığı toplam 20 maçta 14 gol atıp, 4 de asist yaparken, kulübü sözleşme uzatmak için harekete geçti.

Ancak Ukrayna basınına göre Dovbyk, Dnipro'nun teklifini kabul etmedi. Kulübüyle mukavelesi 2023'ün aralık ayında sona erecek olan Dovbyk, bazı İtalyan takımlarının da radarında bulunuyor.

(Milliyet)

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Trabzonspor için Artem Dovbyk iddiası
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