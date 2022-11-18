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Giriş Tarihi: 18.11.2022

Kupa günlüğü

UĞUR ÇEM
Kupa günlüğü
'Şampiyon olursak futbolu bırakacağım'
Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı ile ter dökecek Cristiano Ronaldo'nun tüm dünyada ses getiren röportajının ikinci kısmı yayınlandı. Lionel Messi ile çok iyi bir ilişkisi olduğunu söyleyen ve rakibini "Büyüleyici" olarak nitelendiren 37 yaşındaki futbolcu, Manchester United'dan teknik direktörü Eric ten Hag'a yine ateş püskürdü. Ronaldo, "Erik ten Hag'ın birçok mazereti var, anlamsız şeyler söylüyor. Beni Manchester City'ye karşı saygısından dolayı oyuna almadığını açıkladı ama Tottenham maçında bitime 3 dakika kala oyuna sokmaya çalıştı. Beni kışkırtmaya çalıştığını hissettim. Bir maçın bitimine 3 dakika kala oyuna alınmak kabullenebileceğim bir şey değil. Üzgünüm, ben o tür bir oyuncu değilim" dedi.

'Psikolojik olarak hazırım'
Emeklilik hakkındaki soruya ise yıldız futbolcu şu yanıtı verdi: "2-3 yıl daha oynamak istiyorum. 40 yaşında emekli olmak gibi bir düşüncem var ama Dünya Kupası'nı kazanırsam %100 emekli olacağım. Kupada harika performans sergileyeceğime inanıyorum. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak hazırım."

Senegal'in yıldızı Mane Dünya Kupası'nda yok
A Grubu'nda Ekvador, Katar ve Hollanda ile mücadele edecek Senegal'e en önemli futbolcusundan kötü haber geldi. Kulübü Bayern Münih'in, Werder Bremen maçında sakatlanan ve iyileşmemesine rağmen Senegal'in Dünya Kupası kadrosuna alınan Sadio Mane'nin, turnuvada forma giyemeyeceği açıklandı. 30 yaşındaki kanat oyuncusunun, yakın zamanda ameliyat edileceği duyuruldu. Mane sezon başında Liverpool'dan 32 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olmuş, 23 karşılaşmada 11 gol, 4 asist kaydetmişti.

%16 oran ile zafer Brezilya'nın olacak
STATS Perform'un yapay zekası, Dünya Kupası'nı kimin kazanacağı yönünde tahminlerini sıraladı. Geçmiş ve son performanslarına göre yapılan değerlendirmede, daha önce kupayı 5 kez müzesine götüren Brezilya Milli Takımı, yüzde 16 ile tunnuvada mutlu sona ulaşma olasılığı en yüksek ülke olurken finale kalması da %25 olarak istatistiklere yansıdı. Sambacılar'ın ardından Arjantin'e yüzde 13 şans tanınırken, Fransa'ya %12, İspanya ve İngiltere'ye %9 ihtimal verildi.

En çok kazanan Flick: 6.5 milyon Euro
2022 Dünya Kupası'nda teknik direktörlerin senelik maaşları gün yüzüne çıktı. Almanya Milli Takımı koltuğuna geçen yıl oturan Hans- Dieter Flick, 6.5 milyon Euro'luk (125.7 milyon TL) kazancıyla ilk sırada yer aldı. Gareth Southgate (İngiltere), 5.7 milyon Euro alırken, Didier Deschamps (Fransa) 3.8 milyon Euro kazanacak. Tunus'u çalıştıran Jalel Kadri, 130 bin Euro ile en az ücretli teknik adam olarak kayıtlara geçti.

Saka'dan 120 çocuğa ameliyat yardımı
İNGILTERE Milli Takımı ile Katar'da mücadele edecek altın çocuk Bukayo Saka, BigShoe adlı hayır kuruluşu aracılığıyla 120 çocuğun hayatına dokundu. 21 yaşındaki yıldız, ailesinin anavatanı olan Nijerya'da fıtık ve beyin tümöründen dolayı hasta olan çocukların ameliyat masraflarını üstlendi. Saka, "Hâlâ kendimi Nijerya'ya ait hissediyorum. Her çocuğun hayalini gerçekleştirmeye katkıda bulunmam mutluluk veriyor. Elimden geldiğince yardım etmek istiyorum" dedi.

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