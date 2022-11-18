Kupa günlüğü

Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı ile ter dökecek Cristiano Ronaldo'nun tüm dünyada ses getiren röportajının ikinci kısmı yayınlandı. Lionel Messi ile çok iyi bir ilişkisi olduğunu söyleyen ve rakibiniolarak nitelendiren 37 yaşındaki futbolcu, Manchester United'dan teknik direktörü Eric ten Hag'a yine ateş püskürdü. Ronaldo, "Erik ten Hag'ın birçok mazereti var, anlamsız şeyler söylüyor. Beni Manchester City'ye karşı saygısından dolayı oyuna almadığını açıkladı ama Tottenham maçında bitime 3 dakika kala oyuna sokmaya çalıştı.dedi.Emeklilik hakkındaki soruya ise yıldız futbolcu şu yanıtı verdi: "2-3 yıl daha oynamak istiyorum. 40 yaşında emekli olmak gibi bir düşüncem var ama Dünya Kupası'nı kazanırsam %100 emekli olacağım.Hem fiziksel hem de psikolojik olarak hazırım."A Grubu'nda Ekvador, Katar ve Hollanda ile mücadele edecek Senegal'e en önemli futbolcusundan kötü haber geldi. Kulübü30 yaşındaki kanat oyuncusunun, yakın zamanda ameliyat edileceği duyuruldu. Mane sezon başında Liverpool'dan 32 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olmuş, 23 karşılaşmada 11 gol, 4 asist kaydetmişti.STATS Perform'un yapay zekası, Dünya Kupası'nı kimin kazanacağı yönünde tahminlerini sıraladı. Geçmiş ve son performanslarına göre yapılan değerlendirmede, daha önce kupayı 5 kez müzesine götüren Brezilya Milli Takımı, yüzde 16 ile tunnuvada mutlu sona ulaşma olasılığı en yüksek ülke olurken finale kalması da %25 olarak istatistiklere yansıdı.2022 Dünya Kupası'nda teknik direktörlerin senelik maaşları gün yüzüne çıktı. Almanya Milli Takımı koltuğuna geçen yıl oturankazancıyla ilk sırada yer aldı. Gareth Southgate (İngiltere), 5.7 milyon Euro alırken, Didier Deschamps (Fransa) 3.8 milyon Euro kazanacak. Tunus'u çalıştıran Jalel Kadri, 130 bin Euro ile en az ücretli teknik adam olarak kayıtlara geçti.İNGILTERE Milli Takımı ile Katar'da mücadele edecek altın çocuk Bukayo Saka, BigShoe adlı hayır kuruluşu aracılığıyla 120 çocuğun hayatına dokundu. 21 yaşındaki yıldız, ailesinin anavatanı olançocukların ameliyat masraflarını üstlendi. Saka, "Hâlâ kendimi Nijerya'ya ait hissediyorum. Her çocuğun hayalini gerçekleştirmeye katkıda bulunmam mutluluk veriyor. Elimden geldiğince yardım etmek istiyorum" dedi.