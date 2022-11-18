Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nın en çok kazanan hocaları belli oldu!

2022 Dünya Kupası'nda teknik direktörlerin senelik maaşları gün yüzüne çıktı. Almanya Milli Takımı koltuğuna geçen yıl oturan Hans- Dieter Flick, 6.5 milyon Euro'luk (125.7 milyon TL) kazancıyla ilk sırada yer aldı.

Gareth Southgate (İngiltere), 5.7 milyon Euro alırken, Didier Deschamps (Fransa) 3.8 milyon Euro kazanacak. Tunus'u çalıştıran Jalel Kadri, 130 bin Euro ile en az ücretli teknik adam olarak kayıtlara geçti.

Senegal'in yıldızı Mane Dünya Kupası'nda yok

A Grubu'nda Ekvador, Katar ve Hollanda ile mücadele edecek Senegal'e en önemli futbolcusundan kötü haber geldi. Kulübü Bayern Münih'in, Werder Bremen maçında sakatlanan ve iyileşmemesine rağmen Senegal'in Dünya Kupası kadrosuna alınan Sadio Mane'nin, turnuvada forma giyemeyeceği açıklandı. 30 yaşındaki kanat oyuncusunun, yakın zamanda ameliyat edileceği duyuruldu. Mane sezon başında Liverpool'dan 32 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olmuş, 23 karşılaşmada 11 gol, 4 asist kaydetmişti.

%16 oran ile zafer Brezilya'nın olacak

Stats Perform'un yapay zekası, Dünya Kupası'nı kimin kazanacağı yönünde tahminlerini sıraladı. Geçmiş ve son performanslarına göre yapılan değerlendirmede, daha önce kupayı 5 kez müzesine götüren Brezilya Milli Takımı, yüzde 16 ile tunnuvada mutlu sona ulaşma olasılığı en yüksek ülke olurken finale kalması da %25 olarak istatistiklere yansıdı. Sambacılar'ın ardından Arjantin'e yüzde 13 şans tanınırken, Fransa'ya %12, İspanya ve İngiltere'ye %9 ihtimal verildi.

Saka'dan 120 çocuğa ameliyat yardımı

İngiltere Milli Takımı ile Katar'da mücadele edecek altın çocuk Bukayo Saka, BigShoe adlı hayır kuruluşu aracılığıyla 120 çocuğun hayatına dokundu. 21 yaşındaki yıldız, ailesinin anavatanı olan Nijerya'da fıtık ve beyin tümöründen dolayı hasta olan çocukların ameliyat masraflarını üstlendi. Saka, "Hâlâ kendimi Nijerya'ya ait hissediyorum. Her çocuğun hayalini gerçekleştirmeye katkıda bulunmam mutluluk veriyor. Elimden geldiğince yardım etmek istiyorum" dedi.