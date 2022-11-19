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Giriş Tarihi: 19.11.2022 13:39

Galatasaray ve Belhanda arasındaki dava sonuçlandı!

Galatasaray ve Belhanda arasındaki dava sonuçlandı!

Galatasaray tarafından sözleşmesi tek taraflı feshedilen Younes Belhanda konuyu mahkemeye taşımıştı. Galatasaray ve Belhanda arasındaki dava sonuçlandı.

2020-2021 sezonunda oynanan Galatasaray-Sivasspor maçı sonrasında yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar nedeniyle sözleşmesi tek taraflı feshedilen Younes Belhanda konuyu mahkemeye taşımıştı. Galatasaray ve Younes Belhanda arasındaki dava sonuçlandı. 7 Mart 2021 tarihinde oynanan Sivasspor maçının ardından yayıncı kuruluşa çıkan Faslı oyuncu, "Hiç durmadan Twitter'da, Instagram'da kendini seyretmemek, basında olup bitenlere bakmamak lazım. Gel statla ilgilen. Sahada oynayan biziz. Dolayısıyla hafta sonu burada oynayabilmemiz için her şeyi yapmaları gerekiyor. Antrenman merkezimiz bile buradan iyi. Üstelik her gün Florya'da idman yapıyoruz. Ve Florya'daki saha buradakinden iyi. Bu normal mi? Bu normal değil" demişti.

MUSTAFA CENGİZ, BELHANDA'YI GÖNDERMİŞTİ
Bu duruma çok sinirlenen dönemin başkanı Mustafa Cengiz ise Belhanda ile yolların ayrılması kararını aldı. Bu da kamuoyuna, "Belhanda'nın kulübün imajına ve kulüp yönetim kurulu üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir" sözleriyle yansıtılmıştı.

BELHANDA ŞİKAYETTE BULUNDU
Bunun üzerine Belhanda önce FIFA'ya gitti, maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. Manevi talep kabul edilmezken sözleşmeye göre yaptırımlar ile verilen cezaların ödenmesine karar verildi. Sarı-Kırmızılılar, karar için CAS'a temyize gitti. Belhanda da buna karşılık verdi. 15 Kasım'da Lozan'da görülen davada Galatasaray'ı avukat olarak Petek Arslan ile Süleyman Anıl Özgüç, Adana Demirspor'u da Umur Varat ile Aygin Kuruloğlu temsil etti. Belhanda'yı da yabancı avukatlar savundu.

ANLAŞMA SAĞLANDI
İlk duruşmada, duruşma başkanının önerisi üzerine taraflar el sıkıştı ve iki taraf da davalarını geri çekmeyi kabul etti. İstanbul'a 2 bin 290 kilometre uzakta, futbolcunun vekiliyle el sıkışan Galatasaray, yapılan protokole göre ödeme yapmayı kabul etti ve sorun halledildi. (Milliyet)

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Galatasaray ve Belhanda arasındaki dava sonuçlandı!
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