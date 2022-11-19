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Giriş Tarihi: 19.11.2022 13:35

Ghezzal'da 'Rugby' sakatlığı var

Ghezzal’da ’Rugby’ sakatlığı var

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın ameliyat için ABD'yi tercih etme nedeni belli oldu. Ghezzal'ın yaşadığı problemin rugbyde sıklıkla yaşandığı ve ayak tabanında metatars kemiklerinde ağrılar oluşması nedeniyle oyuncunun sıkıntı çektiği ifade edildi. Prof. Dr. Amendola'nın rugby sporcularının tedavisinde uzman olması nedeniyle ABD'nin seçildiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal geçirdiği başarılı ameliyatın ardından takıma dönebilmek için tedavisini sürdürürken operasyon için neden ABD'nin seçildiği ortaya çıktı. 1 gol, 1 asistle yıldızlaştığı Alanya maçında yaşadığı problem nedeniyle 5 hafta takımdan uzak kalan Ghezzal, 8. haftadaki Fenerbahçe derbisiyle sahalara dönse de eski performansına ulaşamayınca cerrahi müdahale kararı alınmış ve 8 Kasım'da ABD'de ameliyat edilmişti.

AYAK TABANINDAKİ AĞRI SIKINTI YARATTI
Rugby sporu yapanların Ghezzal'ın yaşadığı problemle sıklıkla karşılaştıkları ve ayak tabanında metatars kemiklerinde ağrılar oluştuğu ve bunun sonucunda sıkıntı çektiği ifade edildi. Tecrübeli futbolcu, Doç. Dr. T. Kerem Ülkü'nün katılımıyla Duke Üniversitesi'nden Prof. Ned Amendola yönetiminde ameliyat edildi. Hem Amendola'nın hem de başında bulunduğu birimin rugby sporcularının tedavisinde uzman olması nedeniyle ABD'nin seçildiği öğrenildi.

HEDEF İKİNCİ YARININ BAŞI
Operasyonun ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Her yolu denedikten sonra, son çare olan ameliyat kararını aldık. Tüm bu süreçte bana çok iyi bir şekilde destek olan kulübüme, ameliyatımı gerçekleştiren başta doktorumuz Kerem Bey ve Doktor Amedola olmak üzere iyileşme sürecime yardımcı olan kulübümüzün tüm sağlık ekibine ve tabii ki taraftarlarımıza, destekleri ve duaları için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullanan Rachid Ghezzal'ın ocak sonunda takımla çalışmalara katılacağı ifade edildi. (Hürriyet)

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Ghezzal'da 'Rugby' sakatlığı var
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