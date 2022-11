Oğuz Çetin’den Arda Güler için övgü dolu sözler!

"CAMİAYI TEMSİL EDEBİLECEK BİR GENÇ GELİYOR; ARDA GÜLER"

Fenerbahçe efsanesi Can Bartu'yu da saygıyla andığını kaydeden Çetin, "Can Bartu deyince de çok özel hikayeler aklıma geliyor. Abimin adı Can, biricik oğlumun adı Bartu, Fenerbahçe'de her şeyi yaşadık, Fenerbahçeliyiz." dedi.

Sarı-lacivertli kulübün tarihine ismi yazılan büyük bir oyuncu olduğu hatırlatılarak, bugüne dek kendi seviyesinde bir oyuncuyla karşılaşıp karşılaşmadığı sorulan Oğuz Çetin, Arda Güler'i işaret ederek, "Toplama baktığımızda çok değerli, çok kaliteli, çok yetenekli, çok becerili oyuncular geldi, geçti bizler gibi ve yenileri de geliyor inanın bana. Herkesin kendi içinde bazı farklılıkları olabilir. Bugün camiayı da o yönde temsil edebilecek bir genç geliyor; Arda Güler gibi. Onun için asıl olan sadece futbolcu olmak değil hayatın bütününde yer alabilmek, iz bırakabilmek. O açıdan ben çok mutluyum." diye konuştu.