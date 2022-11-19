Oğuz Çetin’den Arda Güler için övgü dolu sözler!

"İZ BIRAKACAK BİR OYUNCU KONUMUNA DOĞRU İLERLİYOR"

Arda Güler ile ilgili düşüncelerinin ne olduğu sorusuna ilişkin de, kişisel gelişimini çok iyi tamamlayan, çok üst düzey yeteneklere sahip olan kişilerin, toplum tarafından, gerçekten hangi camiadan olursa olsun sevilip sayılan kişiler olduğu yanıtını veren Çetin, şöyle devam etti:

"Ben Arda'da onu görüyorum. Hem eğitimi hem kişisel gelişimiyle hem de yetenekleriyle ve yeteneklerini geliştirmesiyle birlikte. Çünkü bütün olarak ele aldığımda Türk futbolunun önemli bir ismi olarak gelişecek, ortaya çıkacak. Bu gelişim süreci bence çok doğru ilerliyor. Aile yapısıyla, duruşuyla, sahadaki o yetenekleriyle gerçekten iz bırakacak bir oyuncu konumuna doğru koşarak ilerliyor."

Fenerbahçeli genç 10 numaranın futbolcu olmak isteyen çocuklar için de iyi bir örnek olduğunu vurgulayan Oğuz Çetin, "Zaten bugün 11 yaş çocuklarımız böyle bir ortamda futbol içinde birbirlerinden etkileşim içerisindeler. Bu çocukların örnek alacağı kişiler tabii ki A takımda şu anda üst düzeyde olan futbolcular olduğu gibi aslında alt yapıdan çıkıp A takımda oynayan Arda gibi oyuncular daha da öne çıkabiliyor. Onlar için idol oyuncular oluyor. O yüzden Arda'nın sorumluluğu büyük. Kendi kişisel gelişimini en doğru şekilde oluştururken, sahada çok başarılı bir Arda olması, herkes için bir örnek olacak." ifadelerini kullandı.