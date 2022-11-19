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Giriş Tarihi: 19.11.2022 18:34 Son Güncelleme: 19.11.2022 18:57

Son dakika: A Milli Futbol Takımı Çekya'yı konuk ediyor! Mücadelede ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika: A Milli Futbol Takımı Çekya’yı konuk ediyor! Mücadelede ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberleri: A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası arasındaki özel maçta Çekya ile karşı karşıya gelecek. Millilerimiz geçtiğimiz maç Diyarbakır'da İskoçya'yı 2-1 mağlup etmişti. Gaziantep'te oynanacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte tüm detaylar...

Geçtiğimiz günlerde İskoçya'yı 2-1 mağlup eden A Milii Takım bugün Gaziantep'te oynanacak olan hazırlık maçında Çekya'yı ağırlayacak. Gaziantep'teki Kalyon Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan hakem William Collum yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini David McGeachie ve Francis Connor, dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler üstlenecek. Müsabaka TRT Spor'dan yayımlanacak.

İŞTE İLK 11'LER

Türkiye: Doğan, Onur, Ozan, Samet, Çağlar, Eren, Salih Özcan, Hakan, Cengiz, Doğukan, Enes

Çekya: Pavlenka, Coufal, Zima, Brabec, Mateju, Soucek, Kral, Cerny, Barak, Zmrhal, Pekhart

A MİLLİ TAKIM, 21 YIL SONRA GAZİANTEP'TE

A Milli Futbol Takımı, 21 yıl aradan sonra Gaziantep'te maça çıkacak. Gaziantep'te son olarak 25 Nisan 2001'de yapılan özel maçta Arnavutluk'u konuk eden ay-yıldızlılar, 21 yıl aradan sonra Çekya ile karşılaşacak. Gaziantep Kamil Ocak Stadı'nda yapılan Arnavutluk müsabakasını milliler 2-0 kaybetmişti.

HAKEM CÜNEYT ÇAKIR'A VEDA EDİLECEK

Türkiye Futbol Federasyonu, hakem Cüneyt Çakır için jübile organizasyonu düzenleyecek. Türkiye'nin uluslararası alandaki en başarılı hakemi olarak dikkat çeken ve sezon başında kariyerini noktalayan Çakır, UEFA'dan alınan özel izinle Çekya müsabakasının ilk 5 dakikasını yönetecek.

A Milli Futbol Takımı, 612. maçına Çekya karşısında çıkacak. Çekya ile özel maçta karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 612. müsabakaya çıkacak.

Ay yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 333'ü resmi, 278'i özel, toplam 611 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 235 galibiyet, 145 beraberlik ve 231 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 261'i deplasmanda, 267'si evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, hükmen galibiyetten 3'ü olmak üzere toplam 830 gol attı, kalesinde 874 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 611 karşılaşmanın 528'ini Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milliler, 611 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

STEFAN KUNTZ İLE 14. MAÇ

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 14. maçını Çekya karşısında oynayacak. Milli takım, Kuntz ile çıktığı 13 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 34 kez havalandırıp, kalesinde 15 gol gördü.

ÇEKYA İLE 11. RANDEVU

Türkiye, Çekya ile tarihinde 11. kez karşı karşıya gelecek. Çekoslavakya'nın dağılmasının ardından Çekya ile ilk kez 1994'te özel maçta karşılaşan Türkiye, 4'ü resmi, 6'sı özel olmak üzere toplam 10 kez mücadele etti.

Ay-yıldızlı ekip, bu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Rakip filelere 13 gol gönderen A Milli Takım, kalesindeki 20 gole engel olamadı.

Türkiye, son 2 maçta Çekya'yı 2-0'lık skorlarla mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip ayrıca, Çekoslavakya döneminde yaptığı 10 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlılar, attığı 5 gole karşılık 24 gol yedi.

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Son dakika: A Milli Futbol Takımı Çekya'yı konuk ediyor! Mücadelede ilk 11'ler belli oldu...
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