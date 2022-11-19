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Giriş Tarihi: 19.11.2022 10:44 Son Güncelleme: 19.11.2022 11:10

Tyler Boyd'un dakikası 68 bin TL

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Tyler Boyd’un dakikası 68 bin TL

Beşiktaş'ta Tyler Boyd sözleşmesini tek taraflı feshetti ve geride ağır bir mali yük bıraktı. 2.4 milyon Euro’ya transfer edilen ve toplamda 7.5 milyon Euro'luk maliyeti olan ABD'li oyuncu 35 maçta sahaya çıktı, 2 bin 129 dakika ter döktü. Sadece 4 gol attı.

Beşiktaş'ın 2019-20 sezonu öncesinde 2.4 milyon Euro karşılığında Vitoria Guimaraes'ten transfer ettiği Tyler Boyd sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Yabancı kontenjanı nedeniyle kadro dışı kalan ABD'li futbolcu, yıllık 1.4 milyon Euro kazanıyordu. 27 yaşındaki hücum oyuncusunun FIFA kurallarındaki "Futbol oynama hakkının sebepsiz elinden alınması" maddesine dayanarak dava açacağı öğrenildi.

SİVAS VE RİZE'YE KİRALANDI
2020-21 sezonunun ilk devresinde listenin dışında bırakılan oyuncu, ardından ikinci yarı Sivasspor'a, bir sonraki sezon ise Çaykur Rizespor'a kiralık gönderilmişti. Boyd, Beşiktaş'ta sadece 35 maça çıkarken 4 gol, 1 asist katkısı verebildi. Kendisi için 2.4 milyon Euro bonservis bedeli ödenirken, ilk üç sezon 1 milyon 250 bin Euro yıllık ücret, son sezonunda da 1.4 milyon Euro'luk sözleşmeye sahipti. Toplamda 7.5 milyon Euro (144 milyon 768 bin TL) Beşiktaş'a maliyeti olan oyuncu toplam 35 maça çıkıp 2 bin 129 dakika oynadı. Her dakikası için kulübe faturası 68 bin TL oldu.

KAZANIRSA NE OLACAK?
Boyd, davayı kazanırsa sezon sonuna kadar olan yıllık ücretini alabilecek. Eğer oyuncu bu süreçte bir başka takıma imza atarsa yeni kulübünden alacağı paranın farkını Beşiktaş tamamlayacak.

KAAN AYHAN'I ŞENOL GÜNEŞ GETİRECEK!
Bu arada devre arasında stoper takviyesine hazırlanan Beşiktaş'ta Şenol Güneş, listenin ilk sırasına Kaan Ayhan'ı yazdı. Bu sezon Serie A'da sadece 5 maçta ilk 11 fırsatı bulan ve Sassuolo'da mutsuz olan 28 yaşındaki oyuncu, A Milli Takım'a da seçilemeyince gemileri yaktı. Haziran 2024'e kadar İtalyan ekibiyle sözleşmesi bulunan Kaan için Şenol Güneş devreye girdi. 4.5 milyon Euro'ya kadar inen İtalyan ekibinin, bu rakamı daha da düşüreceğine inanan siyahbeyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

EFSANE, BEŞİKTAŞ'A ÜYE OLDU
Öte yandan Beşiktaş efsane teknik direktörü Gordon Milne, Siyah-Beyazlı kulübe üye yapıldı. 1987-1993 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran ve 3 lig, 3 Türkiye Kupası, 2 de Süper Kupa kazanarak unutulmaz bir başarı yaşatan İngiliz futbol adamı artık kulübün bir üyesi. Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, dün 85 yaşındaki Milne'e üyelik kartını verdiğini ve rozetini taktığını açıkladı.

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Tyler Boyd'un dakikası 68 bin TL
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