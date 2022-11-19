Tyler Boyd’un dakikası 68 bin TL

SİVAS VE RİZE'YE KİRALANDI

2020-21 sezonunun ilk devresinde listenin dışında bırakılan oyuncu, ardından ikinci yarı Sivasspor'a, bir sonraki sezon ise Çaykur Rizespor'a kiralık gönderilmişti. Boyd, Beşiktaş'ta sadece 35 maça çıkarken 4 gol, 1 asist katkısı verebildi. Kendisi için 2.4 milyon Euro bonservis bedeli ödenirken, ilk üç sezon 1 milyon 250 bin Euro yıllık ücret, son sezonunda da 1.4 milyon Euro'luk sözleşmeye sahipti. Toplamda 7.5 milyon Euro (144 milyon 768 bin TL) Beşiktaş'a maliyeti olan oyuncu toplam 35 maça çıkıp 2 bin 129 dakika oynadı. Her dakikası için kulübe faturası 68 bin TL oldu.