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Giriş Tarihi: 20.11.2022 19:23 Son Güncelleme: 20.11.2022 19:24

2022 Dünya Kupası'nda görkemli açılış! Merakla beklenen turnuva Katar - Ekvador maçıyla başladı

AA
2022 Dünya Kupası’nda görkemli açılış! Merakla beklenen turnuva Katar - Ekvador maçıyla başladı

2022 FIFA Dünya Kupası, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Turnuvanın ilk maçı, ev sahibi Katar ve Ekvador arasında oynandı.

İlk kez Arap dünyasında bir ülkede düzenlenen futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun Al Bayt Stadı'nda düzenlenen açılış seremonisini 60 bin taraftar takip etti.

Dünyaca ünlü oyuncu Morgan Freeman'ın yer aldığı ve tüm dünyanın Katar'da bir araya gelmeye davet edildiği açılış töreninde göçebe kabilelerin yer aldığı halk oyunu gösterisi gerçekleştirildi.

Yerel sanatçıların sunduğu dans gösterisinin ardından Güney Koreli BTS grubunun solisti Jung Kook ile Katarlı şarkıcı Fahad Al-Kubaisi, FIFA Dünya Kupası'nın resmi film müziği Dreamers'ı seslendirdi.

Açılış töreninde, futbolun tek bir kabile olarak bir araya gelinmesini amaçladığı ve dünyanın herkesin içinde yaşadığı bir çadır olduğu mesajı verildi. Tören, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin konuşmasıyla son buldu.

Açılış törenini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da takip etti.

Yüz milyonlarca futbolseverin televizyonlardan canlı takip edeceği 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak 32 takım, toplam 64 maça çıkacak. Turnuva, 18 Aralık'ta oynanacak final maçıyla tamamlanacak.

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2022 Dünya Kupası'nda görkemli açılış! Merakla beklenen turnuva Katar - Ekvador maçıyla başladı
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