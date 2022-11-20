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Giriş Tarihi: 20.11.2022

Cenk garanti Weghorst ve Tayfur belki

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Cenk garanti Weghorst ve Tayfur belki

Beşiktaş’ta haziranda 10 oyuncunun sözleşmesi bitecek. Kartal’la önümüzdeki sezonda yoluna devam etmesi kesin olan tek futbolcu Tosun Paşa

Geçtiğimiz sezon mukaveleleri biten 14 oyuncudan sadece Atiba ve Josef ile yeniden anlaşan Beşiktaş, bu sezon da benzer bir durumla karşı karşıya. Kartal'da 10 futbolcunun sözleşmesi haziranda sona erecek. Teknik heyet ve yönetim, mevcut performanslar itibarıyla bu futbolcuların en az yarısıyla yola devam etmeyi düşünmüyor. Atiba'nın futbola veda etmesi beklenirken Welinton, Dele Alli ve Masuaku göze giremeyen isimler.

İKİ YILDIZ KOŞULLARA BAĞLI
Takımda kalmak isteyen Josef ile birlikte N'Koudou ve Redmond'ın ise performanslarını yukarı çekmesi gerekiyor. Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst ve Tayfur Bingöl ise uygun koşullar sağlanırsa birlikte devam edilmesi düşünülen futbolcular. 1 yıl daha opsiyon maddesi bulunan Cenk Tosun ise kesin olarak takımda kalacak.

İHTARA YANIT ALAMADI SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ
Beşiktaş'ta Tyler Boyd'un sözleşmesini tek taraflı feshetmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. İşte ayrıntılar: İlk olarak 2020-21 sezonunun ilk devresinde liste dışı bırakılan futbolcunun o dönemde de fesih ve dava hakkına sahipti. Ancak bir daha liste dışında kalmayacağı sözü verildiği için bu yola başvurmadı. Bu sezon yine liste dışı bırakılan 27 yaşındaki ABD'li futbolcu, kulübe iki kez ihtar çekerek kadroya dahil edilip edilmeyeceğini sordu. Yanıt alamayınca da sözleşmesini tek taraflı feshetti. Beşiktaş aleyhine FIFA'ya dava açmaya hazırlanan Boyd'un 1 milyon 50 bin Euro alacağını faiziyle birlikte talep edeceği öğrenildi.

MAAŞI 1.5 MİLYON EURO'YA YÜKSELMİŞ
Boyd'un 2018-19'da yıllık 1.2 milyon Euro ile başlayan sözleşmesinin her sezon 100 bin Euro artış göstererek 1.5 milyon Euro'ya çıktığı kaydedildi. Oyuncunun Beşiktaş'a toplam maliyeti Sivas ve Rize'ye kiralık gittiği dönemler çıkarıldığında yaklaşık 7.5 milyon Euro'yu buldu.

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Cenk garanti Weghorst ve Tayfur belki
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