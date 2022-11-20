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Giriş Tarihi: 20.11.2022 13:26

Son dakika Beşiktaş haberleri: Tyler Boyd gerçekleri ortaya çıktı!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Tyler Boyd gerçekleri ortaya çıktı!

Beşiktaş, transfer edildiği günden bu yana bir türlü verim alamadığı hücum oyuncusu Tyler Boyd ile yollarını ayırmıştı. ABD'li oyuncunun gönderilmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta Tyler Boyd'un sözleşmesini tek taraflı feshetmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

İlk olarak 2020-21 sezonunun ilk devresinde liste dışı bırakılan futbolcunun o dönemde de fesih ve dava hakkına sahipti. Ancak bir daha liste dışında kalmayacağı sözü verildiği için bu yola başvurmadı.

Bu sezon yine liste dışı bırakılan 27 yaşındaki ABD'li futbolcu, kulübe iki kez ihtar çekerek kadroya dahil edilip edilmeyeceğini sordu. Yanıt alamayınca da sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Beşiktaş aleyhine FIFA'ya dava açmaya hazırlanan Boyd'un 1 milyon 50 bin Euro alacağını faiziyle birlikte talep edeceği öğrenildi.

MAAŞI 1.5 MİLYON EURO'YA YÜKSELMİŞ

Boyd'un 2018-19'da yıllık 1.2 milyon Euro ile başlayan sözleşmesinin her sezon 100 bin Euro artış göstererek 1.5 milyon Euro'ya çıktığı kaydedildi. Oyuncunun Beşiktaş'a toplam maliyeti Sivas ve Rize'ye kiralık gittiği dönemler çıkarıldığında yaklaşık 7.5 milyon Euro'yu buldu.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Tyler Boyd gerçekleri ortaya çıktı!
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