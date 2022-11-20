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Giriş Tarihi: 20.11.2022 14:01

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan 10 futbolcu için çarpıcı karar!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan 10 futbolcu için çarpıcı karar!

Beşiktaş’ta haziranda 10 oyuncunun sözleşmesi bitecek. Kartal’la önümüzdeki sezonda yoluna devam etmesi kesin olan tek futbolcu Cenk Tosun...

Geçtiğimiz sezon mukaveleleri biten 14 oyuncudan sadece Atiba ve Josef ile yeniden anlaşan Beşiktaş, bu sezon da benzer bir durumla karşı karşıya. Kartal'da 10 futbolcunun sözleşmesi haziranda sona erecek. Teknik heyet ve yönetim, mevcut performanslar itibarıyla bu futbolcuların en az yarısıyla yola devam etmeyi düşünmüyor. Atiba'nın futbola veda etmesi beklenirken Welinton, Dele Alli ve Masuaku göze giremeyen isimler.

İKİ YILDIZ KOŞULLARA BAĞLI

Takımda kalmak isteyen Josef ile birlikte N'Koudou ve Redmond'ın ise performanslarını yukarı çekmesi gerekiyor. Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst ve Tayfur Bingöl ise uygun koşullar sağlanırsa birlikte devam edilmesi düşünülen futbolcular. 1 yıl daha opsiyon maddesi bulunan Cenk Tosun ise kesin olarak takımda kalacak.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan 10 futbolcu için çarpıcı karar!
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