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Giriş Tarihi: 20.11.2022 13:35

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'dan Dmitry Barinov açıklaması! Transfer olacak mı?

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’dan Dmitry Barinov açıklaması! Transfer olacak mı?

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'un, Lokomotvi Moskova forması giyen Dmitry Barinov'u transfer edeceği iddia edilmişti. Bordo-mavililerden konuyla ilgili açıklama geldi.

Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımında forma giyen Dmitry Barinov'un Trabzonspor'a transfer olacağına dair iddialar kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu tarafından yalanlandı.

26 yaşındaki ön liberonun gündemlerinde olmadığını açıklayan Ağaoğlu, "Kesinlikle doğru değil. Bizim böyle bir gündemimiz yok" ifadesini kullandı.

Barinov ise yaptığı açıklamada, Türkiye'de 4 büyük takımdan birine transfer olacağını duyurmuştu. Futbolcu bu sezon takımı ile 3'ü Rusya Kupası, 16'sı Premier Lig olmak üzere 19 resmi maçta görev yaptı. 1 gol-1 asistle oynadı.

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'dan Dmitry Barinov açıklaması! Transfer olacak mı?
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