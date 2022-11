Kurtuluş reçetesi güneş enerjisi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın Gaziantep'te Çekya ile oynadığı maçta basın mensuplarıyla bir araya geldi.Kulüplerin ekonomik olarak bağımsızlığını kazanabilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan, bunun içinten faydalanacaklarını şöyle anlattı: "25 milyar borcu var takımların. Faizlerini falan 10 yıl vadeye ayırmışlar. Hesap edersek bu 50 milyara kadar çıkıyor. Şimdi bunu ödemeleri mümkün değil.Galatasaray kulübü başkanımız (Dursun Özbek) diyor ki,ödeyebiliriz.Bunu her takımın yapması mümkün değil. Bununla ilgili de bir projemiz var. Enerji fiyatları malum çok yükseldi. Özellikle elektrik fiyatları.Bütün kulüplerimize 1. Lig, 2 ve 3 de dahil bir yazı gönderip projemizi anlattık: Güneş enerjisi sistemi kurmak. Her kulübün kendi ihtiyacı kadar. Şu anda epey bir kulüp cevap verdi. 50 MW'lık bir yatırım yapacağız.Yeni çıkan yönetmeliğegöre her şirket veya kuruma, tükettiği elektrik kadarlisans almadan kendi elektriğini üretebilme hakkıverildi. Ama bunu kulüplerin tek tek yapacak ne bilgisivar ne elemanı.Radikalolmamız gerek.Bu durum tabii ki mali yükümlülükgetirecek ama 2 oyuncu almazsa onu telafi eder."İLK günden beri düşüncem şuydu; 'Futbolcu ithal etmek yerine tersini yapalım. Tersi ne,Bugün asgari ücret 5500 lira. Temizlik işçisi de 5500 alıyor, güvenlik görevlileri de 5500 alıyor. Bu hocanın sosyal yaşantısı nasıl olacak ki o çocuğa bir şey verebilsin. Onun için benim düşüncem şu; dört kategoriye ayırmak.HER altyapı grubunda 21 hoca var. Fizyoterapistler, profesyoneller hariç. Bu hocaların eğitimini bitirirken, günün şartlarına göre bir ücret belirleyeceğiz ve TFF onaylı bir sertifika vereceğiz. Bu, 10-13 yaşındaki çocukları çalıştırabilir ve başkasını çalıştıramaz. Bu hocalar 'Aman ben yukarı çıkayım' diye düşünmeyecek. Çünkü o hep 10-13'ü çalıştıracak. Sonra tekrar 10'u alacak. Kulübe diyeceğiz ki bunun ücreti 15 bin lira. Öbürünün ücreti 17-18 bin lira faraza söylüyorum. Bu ücretleri 6 ay biz federasyon olarak verelim, kulüpler sadece sigortasını yapsın. 6 ay sonra onlar versin. Birinci hedefimiz bu.ALMANYA'DA yaşayan Türklerin sayısı 3-4 milyonu geçmez ama bizden daha fazla Türk oyuncu çıkarıyor. Burada demek ki problem Türklerde değil sistemde. İş verenler şikâyet eder bazen,' falan. Ben de Almanlara sorarımdiye.derler. İşte oradaki sistem onları çalıştırıyor. Bizdeki sistem bunları çalıştırmıyor. Onun için sistemi değiştirmemiz lazım."Ümit veya genç takımlardan şu anda A Milli Takım'da oynayan futbolcu yok. Hocaya sormuş Kuntz, 'Var mı şu an alabileceğim biri' diye? 'Yok' demiş hoca.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, milli takımlarda yaşanan sistem bozukluğunu da şöyle dile getirdi: "İstanbul, bir parça Gençlerbirliği, bir parça Altınordu, bir parça Trabzon. Başka yöreden hemen hemen yok gibi, varsa da istisna.Hocaya sormuş Kuntz, var mı şu an alabileceğim oyuncu diye? Yok demiş hoca. Ya böyle bir sistem olur mu. Halbu ki bunun bir merdiven sistem olması lazım.Diyelim ki çocuk U15'te oynuyorsa 16, 17 bir sürdürülebilirlik olması lazım. Arda Güler mesela A Milli Takım'a alındı. 17 yaşında ama U15'te oynamamış, U16'da oynamamış, 17'de direkt milli takıma geliyor.