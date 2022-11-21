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Giriş Tarihi: 21.11.2022 12:03

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'a Enzo Diaz transferinde Katar engeli!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a Enzo Diaz transferinde Katar engeli!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte transferde atağa kalktan Kartal, sol bek operasyonuna başladı. Arjantin ekibi Tallares'in Başkanı, Beşiktaş'ın sol bek transferindeki gözdesi Enzo Diaz için Katar'da görüşmeler yapacak.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Enzo Diaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. 26 yaşındaki Arjantinli sol bek oyuncusu için Tallares Başkanı Andres Fassi, transfer görüşmeleri yapacak. Fassi, birçok menajerin de olduğu Katar'da yol haritasını da belirleyecek.

HEDEF YURT DIŞI

Takvim'de yer alan habere göre; Siyah-Beyazlılar'ın gözdesi Enzo Diaz'a Racing Club ekibi de ilgi gösteriyor. Ancak; Talleres'in başkanı doların değerinden dolayı yurt içindeki kulüplere değil, yurt dışındaki kulüplere oyuncu satışı yapmayı hedefliyor. Fassi, Katar'a önümüzdeki günlerde gitmiş olacak. Arjantin ekibinin hedefi 2-3 futbolcunun satışını yüksek bedellere gerçekleştirebilmek.

MALİYETİ 4 MİLYON DOLAR

Enzo Diaz'ın bedelini Arjantin ekibi 4 milyon dolar olarak belirledi. Enzo Hernan Diaz, 2022 sezonunda 48 maçta 3873 dakika süre aldı ve 2 gol 2 asist kaydetti. Arthur Masuaku'nun performansından memnun kalmayan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sol beke mutlaka iyi bir transfer istiyor. Yönetim, sol taraf için 3 milyon dolar bütçe ayırıbiliyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'a Enzo Diaz transferinde Katar engeli!
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