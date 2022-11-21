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Giriş Tarihi: 21.11.2022 07:14

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yıldız isimlere teklif yağıyor! Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Crespo ve Zajc...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yıldız isimlere teklif yağıyor! Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Crespo ve Zajc...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus yönetiminde Avrupa ve ligde fırtına gibi esen Fenerbahçe’nin yıldızlarına teklif üstüne teklif yağıyor. Genç yetenek Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Crespo ve Zajc teklif alan isimlerin başında geliyor…

Genç yetenek Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Crespo ve Zajc teklif alan isimlerin başında geliyor… Fenerbahçe yönetimi, özellikle Arda ve Ferdi konusunda işi ağırdan alırken, Crespo ile Zajc'a gelecek teklifleri görmek istiyor. Sarılacivertlilerden daha önce Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi renklerine katan Napoli, 'Türkiye'nin futbolcu üretim fabrikası' dediği Fenerbahçe ile ilişkilerini sürdüreceğini her fırsatta dile getiriyor.

İtalyan basınında her gün bir futbolcu manşete çıkıyor. Fenerbahçe, oyuncularına gelen tekliflerden memnun. Arda ve Ferdi konusunda aceleci davranmayacak olan yönetim, Crespo ve Zajc konusunda da 15 milyon Euro'nun üzerindeki rakamları görmek istiyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Yıldız isimlere teklif yağıyor! Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Crespo ve Zajc...
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