Genç yetenek Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Crespo ve Zajc teklif alan isimlerin başında geliyor… Fenerbahçe yönetimi, özellikle Arda ve Ferdi konusunda işi ağırdan alırken, Crespo ile Zajc'a gelecek teklifleri görmek istiyor. Sarılacivertlilerden daha önce Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi renklerine katan Napoli, 'Türkiye'nin futbolcu üretim fabrikası' dediği Fenerbahçe ile ilişkilerini sürdüreceğini her fırsatta dile getiriyor.

İtalyan basınında her gün bir futbolcu manşete çıkıyor. Fenerbahçe, oyuncularına gelen tekliflerden memnun. Arda ve Ferdi konusunda aceleci davranmayacak olan yönetim, Crespo ve Zajc konusunda da 15 milyon Euro'nun üzerindeki rakamları görmek istiyor.