Türk futbolundan Cüneyt Çakır geçti! Hem Türkiye hem de Avrupa’da tarih yazdı...

Türkiye'nin uluslararası arenadaki en başarılı hakemi Cüneyt Çakır, aktif kariyerini sonlandırdı.

Eski hakem ve Merkez Hakem Kurulu Asbaşkanı Serdar Çakır'ın oğlu olan Cüneyt Çakır, 23 Kasım 1976'da dünyaya geldi. Babasının izinden giderek futbol hakemliği seçen Çakır, kariyerine 1994 yılında başladı.

2001 yılında Süper Lig hakemliğine yükselen Cüneyt Çakır, 2006'da FIFA kokartı takmaya hak kazandı. Çakır, 2011'de ise UEFA'nın en üst kategori olan elit hakemliğe yükseldi.

Yaklaşık 28 yıl süren kariyerinde toplamda bin 678 maçta düdük çalan Çakır, uluslararası alanda yönettiği müsabakalarla Türkiye'nin en başarılı hakemi oldu.

İki kez Dünya Kupası'nda yarı final yönetti

Cüneyt Çakır, iki kez FIFA Dünya Kupası'nda yarı final maçına çıkarak dünyada bunu başaran 2 hakemden biri oldu.

2014'te Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Arjantin-Hollanda yarı finalini yöneten Çakır, 2018'de Rusya'daki turnuvada Hırvatistan-İngiltere yarı final mücadelesinde düdük çaldı.

İki kez üst üste Dünya Kupası'nda maç yöneten ilk Türk hakem olan Çakır, toplamda 6 maçta görev aldı.

Hakemlik tarihinde Çakır haricinde 2 yarı final yöneten diğer hakem ise 1954 ve 1958'deki kupalarda Galli Benjamin Sandy Griffiths oldu.

Avrupa Şampiyonası tarihine geçti

Tecrübeli hakem, Avrupa Şampiyonası'nda ise 9 maç yöneterek bu organizasyonda en fazla maç yöneten iki hakemden biri konumunda.

2012, 2016 ve 2020 Avrupa Şampiyonası'nda görev yapan Çakır, 1'i yarı final olmak üzere toplamda 9 kez düdük çaldı.

Cüneyt Çakır, Hollandalı Björn Kuipers ile Avrupa Şampiyonası tarihinde 9 maçla en fazla maç yöneten iki hakemden biri oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde rekorun ucundan döndü

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 2021'de 21. yüzyılın en iyi 2. hakemi seçilen Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1'i final, 6'sı yarı final olmak üzere toplam 55 maç yönetti.

Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde 67 maç, 6 yarı final ve 1 final maçıyla en kariyerli isim olan İsviçreli Urs Maier'den sonraki en kariyerli hakem oldu.

Şampiyonlar Ligi finalini yöneten ilk Türk hakem olan Çakır, ayrıca finalde düdük çalan en genç ikinci hakem olarak da tarihe geçti.

Uluslararası 204 maç

Cüneyt Çakır, uluslararası arenada toplamda 204 kez düdük çaldı.

Toplamda 12 uluslararası turnuvada görev alan Çakır, gol çizgisi teknolojisi ve video yardımcı hakem sistemlerini uluslararası alanda ilk uygulayan hakemler arasına girdi.

A milli takım seviyesinde 59 maç yöneten tecrübeli hakem, genç takımlar turnuvaları da dahil olmak üzere uluslararası arenada 5 final ve 13 yarı final maçında görev aldı.

Süper Lig'de 387 maç

Cüneyt Çakır, Süper Lig tarihinin en fazla maç yöneten hakemi olarak kariyerini sonlandırdı.

Türkiye'nin en üst düzey liginde toplam 387 maçta düdük çalan Çakır, 29 kez derbiye çıkarak önemli bir istatistiği de gerçekleştirdi.

Toplamda 3 kez Süper Kupa, 2 kez de Türkiye Kupası finali yöneten Çakır, tüm kulvarlarda toplam bin 678 kez başlangıç düdüğünü çaldı.