Olimpiu Morutan’a Avrupa’dan talip var!

Fatih Terim döneminde Galatasaray'a uzun uğraşlar sonunda Steaua Bükreş takımından transfer edilen 23 yaşındaki Morutan, ilk sezonunda 33 maçta 3 gol atıp 3 de asist yaptı. Beklentilerin altında kalan ve Sarı-Kırmızılı taraftarları hayal kırıklığına uğratan futbolcu, bu sezon başında Serie B ekibi Pisa Calcio'ya transfer oldu. Morutan, Galatasaray'da 33 maçta 6 gole etki ederken İtalya'da ise henüz 12 maçta 4 gol 3 asistlik performans sergileyerek tüm dikkatleri üstüne çekti.

AVRUPA'DA YAKIN TAKİPTE

Çizme'deki performansıyla birçok kez manşetleri süsleyen Morutan'ın Avrupa'da bazı kulüplerin yakın takibinde olduğu da öğrenildi. Galatasaray, Pisa'ya kiralanan Morutan için 150 bin Euro geçici transfer bedeli aldı. Ayrıca Pisa ekibi, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar opsiyonu kullanması halinde 5.5 milyon Euro karşılığında futbolcuyu kadrosuna katabilecek.