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Giriş Tarihi: 22.11.2022 12:00

Olimpiu Morutan'a Avrupa'dan talip var!

Olimpiu Morutan’a Avrupa’dan talip var!

Galatasaray'ın sezon başında İtalyan ekibi Pisa'ya kiraladığı Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'a Avrupa'dan talipler çıktığı ifade edildi.

Fatih Terim döneminde Galatasaray'a uzun uğraşlar sonunda Steaua Bükreş takımından transfer edilen 23 yaşındaki Morutan, ilk sezonunda 33 maçta 3 gol atıp 3 de asist yaptı. Beklentilerin altında kalan ve Sarı-Kırmızılı taraftarları hayal kırıklığına uğratan futbolcu, bu sezon başında Serie B ekibi Pisa Calcio'ya transfer oldu. Morutan, Galatasaray'da 33 maçta 6 gole etki ederken İtalya'da ise henüz 12 maçta 4 gol 3 asistlik performans sergileyerek tüm dikkatleri üstüne çekti.

AVRUPA'DA YAKIN TAKİPTE
Çizme'deki performansıyla birçok kez manşetleri süsleyen Morutan'ın Avrupa'da bazı kulüplerin yakın takibinde olduğu da öğrenildi. Galatasaray, Pisa'ya kiralanan Morutan için 150 bin Euro geçici transfer bedeli aldı. Ayrıca Pisa ekibi, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar opsiyonu kullanması halinde 5.5 milyon Euro karşılığında futbolcuyu kadrosuna katabilecek.

GELECEK OLAN RAKAM DÜŞÜK
Yapılan anlaşmaya göre; en az 25 maçta 45 dakika oynaması ve Pisa'nın İtalya Ligi'ne çıkması durumunda kesin satın alma şartı devreye girecek. Galatasaray'ın kasasına şu anki kur baz alınarak 126 milyon TL (5.5 milyon Euro) girecek. Fakat; futbol otoriteleri yatırım yapılan ve 'Galatasaray'ın geleceği' olarak lanse edilen futbolcudan gelebilecek bu rakamın düşük olduğu görüşünde birleşti.

Bilindiği üzere Galatasaray, Olimpiu Vasile Morutan'ın transferi için Steaua Bükreş'e 3.5 milyon Euro ödeneceğini duyurmuştu. Cimbom bu rakamı, 3 yıla yayılmış bir ödeme planı doğrultusunda gerçekleştireceğini ve futbolcu ile de 5 yıllık sözleşme imzalandığını borsaya bildirmişti

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Olimpiu Morutan'a Avrupa'dan talip var!
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