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Giriş Tarihi: 23.11.2022 11:31

Fransa'ya Lucas Hernandez'den kötü haber

AA
Fransa’ya Lucas Hernandez’den kötü haber

2022 FIFA Dünya Kupası'na galibiyetle başlayan son şampiyon Fransa'nın savunma oyuncusu Lucas Hernandez, sakatlığı nedeniyle turnuvayı kapattı.

Fransa Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 4-1 kazandıkları Avustralya maçında sağ diz ön çapraz bağları kopan savunma oyuncusu Hernandez'in turnuvayı kapattığı kaydedildi.

Bayern Münih forması giyen Hernandez, Avustralya'nın 9. dakikada attığı golün pasını veren Mathew Leckie ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalmış, karşılaşmaya devam edemeyince kardeşi Theo oyuna girmişti.

Didier Deschamps yönetimindeki Fransa'da daha önce Paul Pogba, N'Golo Kante, Presnel Kimpembe, Christopher Nkunku ve Ballon d'Or ödüllü forvet Karim Benzema, sakatlığı nedeniyle kadroya girememiş ya da kadrodan çıkarılmıştı. D Grubu'nda yer alan Fransa, cumartesi günü Danimarka ile karşılaşacak.

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Fransa'ya Lucas Hernandez'den kötü haber
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