Son dakika haberi: Almanlar’dan çirkin protesto! LGBT’ye destek, FIFA’ya tepki...

FIFA'YI NEDEN PROTESTO ETTİLER?

Bilindiği üzere, İngiltere, Galler, Belçika, Hollanda, Almanya, İsviçre ve Danimarka Milli Takımları'nın kaptanları 2022 Dünya Kupası'nda LGBTQ+ topluluğuna destek için gökkuşağı renklerinde kol bantları takacaklarını açıklamıştı.

FIFA ise Dünya Kupası'nda "One Love" kaptanlık bandını takan oyuncuların, maç başlamadan sarı kart göreceğini belirterek ülkelere geri adım attırdı.

FIFA'nın sarı kart kararı sonrası İngiltere ve diğer altı Avrupa ülkesi, dünya çapındaki LGBTQ+ topluluğuna destek göstermek için gökkuşağı sembolünü kullanmaktan vazgeçti.

İngiltere, Galler, Belçika, Hollanda, Almanya, İsviçre ve Danimarka'dan yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi: "FIFA, kaptanlarımızın oyun alanında kolluk takması halinde sportif yaptırımlar uygulayacağını çok net bir şekilde belirtti.

Ulusal federasyonlar olarak, oyuncularımızı cezalar da dahil olmak üzere sportif yaptırımlarla karşılaşabilecekleri bir konuma getiremeyiz, bu nedenle kaptanlardan FIFA Dünya Kupası maçlarında kolluk takmaya teşebbüs etmemelerini istedik.

Normalde forma düzenlemelerinin ihlali için geçerli olan para cezalarını ödemeye hazırdık ve kol bandını takma konusunda güçlü bir taahhüdümüz vardı.

Ancak oyuncularımızı ceza alabilecekleri ve hatta oyun alanını terk etmeye zorlanabilecekleri bir konuma getiremiyoruz."

AÇIKLAMA GELDİ

Almanya Federasyonu, kol bandıyla ilgili olarak "Bu hareket politik bir açıklama yapmakla ilgili değildi. 'Bize insan hakları müzakere edilemez' dediler. Verdiğimiz bu mesaj bizim için çok önemli. Bizi kol bandından mahrum etmek, sesimizi inkar etmekle aynı şey. Biz pozisyonumuzun arkasındayız" ifadelerini kullandı.