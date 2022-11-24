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Giriş Tarihi: 24.11.2022 12:57 Son Güncelleme: 24.11.2022 14:59

Dünya Kupası'nda İsviçre, Kamerun'u tek golle geçti!

Dünya Kupası’nda İsviçre, Kamerun’u tek golle geçti!

Son dakika haberi: Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvanın 5. gününde G Grubu'nun ilk maçında İsviçre ile Kamerun karşı karşıya geldi. Zorlu maçta kazanan taraf İsviçre oldu.

2022 Dünya Kupası G Grubu'nda İsviçre ile Kamerun karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadelenin ilk yarısı golsüz sonuçlanırken, ikinci yarıda golü bulan taraf İsviçre oldu ve sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

İsviçre'ye galibiyeti getiren golü, 48. dakikada Breel Embolo kaydetti.

İsviçre'de Galatasaraylı Haris Seferovic 72. dakikada, Kamerun'da ise Beşiktaşlı Kevin N'Koudou 74. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla İsviçre gruba galibiyetle başlarken, Kamerun ilk maçından puansız ayrıldı.

İLK 11'LER

İsviçre: Sommer, Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Xhaka, Freuler, Sow, Embolo, Shaqiri, Vargas

Kamerun: Onana, Tolo, Nkoulou, Castelletto, Fai, Gouet, Hongla, Zambo Anguissa, Mbeumo, Choupo-Moting, Toko Ekambi

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Dünya Kupası'nda İsviçre, Kamerun'u tek golle geçti!
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