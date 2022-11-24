Dünya Kupası’nda İsviçre, Kamerun’u tek golle geçti!

2022 Dünya Kupası G Grubu'nda İsviçre ile Kamerun karşı karşıya geldi.
Zorlu mücadelenin ilk yarısı golsüz sonuçlanırken, ikinci yarıda golü bulan taraf İsviçre oldu ve sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
İsviçre'ye galibiyeti getiren golü, 48. dakikada Breel Embolo kaydetti.
İsviçre'de Galatasaraylı Haris Seferovic 72. dakikada, Kamerun'da ise Beşiktaşlı Kevin N'Koudou 74. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla İsviçre gruba galibiyetle başlarken, Kamerun ilk maçından puansız ayrıldı.
İLK 11'LER
İsviçre: Sommer, Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Xhaka, Freuler, Sow, Embolo, Shaqiri, Vargas
Kamerun: Onana, Tolo, Nkoulou, Castelletto, Fai, Gouet, Hongla, Zambo Anguissa, Mbeumo, Choupo-Moting, Toko Ekambi