Fenerbahçe ile Puma sözleşme uzattı

Fenerbahçe ve Puma arasında 2021'de imzalanan resmi sponsorluk anlaşması, 2 yıl daha uzatıldı. Sarı-lacivertli kulübün futbol takımlarının,F.Bahçe Başkanı Ali Koç konuyla ilgili, "Puma ile amaçlarımız ve hedeflerimiz birbiriyle paralel gidiyor" derken Puma Middle East Genel Müdürü Taner Seyis de "Hem saha içi hem de saha dışında, performans ve günlük giyim ürünlerine getirdiğimiz yenilikçi anlayışı önümüzdeki yıllarda da Fenerbahçe taraftarıyla buluşturmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.