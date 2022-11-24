Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe ile Puma sözleşme uzattı
Giriş Tarihi: 24.11.2022

Fenerbahçe ile Puma sözleşme uzattı

Fenerbahçe ile Puma sözleşme uzattı
Fenerbahçe ve Puma arasında 2021'de imzalanan resmi sponsorluk anlaşması, 2 yıl daha uzatıldı. Sarı-lacivertli kulübün futbol takımlarının, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında da giyeceği resmi forma ve ürünler, Puma tarafından hazırlanacak. F.Bahçe Başkanı Ali Koç konuyla ilgili, "Puma ile amaçlarımız ve hedeflerimiz birbiriyle paralel gidiyor" derken Puma Middle East Genel Müdürü Taner Seyis de "Hem saha içi hem de saha dışında, performans ve günlük giyim ürünlerine getirdiğimiz yenilikçi anlayışı önümüzdeki yıllarda da Fenerbahçe taraftarıyla buluşturmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de! İşte yeni ÖTV matrah oranları
Halk TV’de zor anlar; Başkan Erdoğan'a dua edince yayına müdahale ettiler
Son dakika: TSK'dan Kamışlı'da PKK-YPG’ye bombardıman
Düzce depremi Marmara depremini tetikler mi? Prof.Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de iki ili işaret etti
İYİ Partili Aytun Çıray’ın başörtüsü düşmanlığı yaptığı görüntüleri ortaya çıktı
SON DAKİKA | Tokat'taki özel hastanede yaşanan skandalda flaş gelişme! Bakan Koca aldıkları cezayı duyurdu
CHP vekil Murat Bakan’ın "Polis Sendikası" hesabı yöneticisiyle irtibatı ortaya çıktı
Fransız siyaset bilimci: ABD'nin PKK/YPG'ye sessiz kalması korkunç bir körlük
Bolu'da bir tavuk çiftliğinde deprem anları böyle kaydedildi!
ABD’ye ‘Bölgeyi terk et’ mesajı
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe ile Puma sözleşme uzattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA