Krallar ölmez

H Grubu’nda Portekiz, Gana’yı devirirken Katar’da kendini bulan Ronaldo tarihe adını kazıdı. İkinci kez çıktığı M.United macerasında çalkantılı günler geçiren ve kulübünden kovulan 37 yaşındaki yıldız penaltıdan kilidi açtı. Ronaldo, 5 Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu olurken, diğer sayıları Felix ve Leao kaydetti
Büyük zirvelerin uçurumları da derin olur! Dünya futbolunun ikonlarından Cristiano Ronaldo, İngiltere topraklarında yaşadığı krizler nedeniyle Katar yolculuğu öncesi ManchesterUnited tarafından kapının önüne kondu. Ülkesi Portekiz'le Gana karşısında 5. Dünya Kupası sahnesine çıktığında ise ruhundafırtınalar kopuyordu. İlk yarıdaki denemelerinden sonuç alamayan 37 yaşındaki yıldız, 65'te kendi yaptırdığı penaltıyı gole çevirip daha ölmediğini gösterdi. Süper yıldız, 5 Dünya Kupası'nda (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) gol atan ilk oyuncu unvanını kazandı. 73'de Andre Ayew, Gana'yı umutlandırsa da savunmanın hatalarını affetmeyen Felix ve Rafael Leao skoru 3-1'e getirdi. Bukari'nin golü tabelayı belirlerken, futbola olan aşkınınödülünü alan Ronaldo, yaşadığı acılarınıen sevdiği sahnede, alkışlarla dindirdi.
SEREMONİDE AĞLADI!
Katar'a giderken kulüpsüz kalan Ronaldo'nun, seremonide Portekiz Milli Marşı okunduğu sırada gözleri doldu.
İLK HAMLE GELDİ!
Ronaldo'nun, gol sevincini Messi'nin posterinin asıldığı tribünlerin önünde yapması ortaya bu tarihi fotoğrafı çıkardı. İkili Katar öncesi satranç tahtasında birlikte poz verirken, Messi'li Arjantin ilk maçında Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup olmuştu…
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Maçın oyuncusu seçilen Cristiano Ronaldo, 7 kez ile Dünya Kupası tarihinde en çok karşılaşmanın futbolcusu ödülünü kazanan isim olmayı başardı.
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Portekiz ile 2016'da Avrupa şampiyonluğu bulunan Ronaldo, 5 kez Ballon d'Or ödülünü alırken, 5 kez de Şampiyonlar Ligi kupasını havaya kaldırdı. Milli Takım'da 118. golünü kaydetti.