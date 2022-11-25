Krallar ölmez

Büyük zirvelerin uçurumları da derin olur! Dünya futbolunun ikonlarından Cristiano Ronaldo, İngiltere topraklarında yaşadığı krizler nedeniyle Katar yolculuğu öncesiÜlkesi Portekiz'le Gana karşısında 5. Dünya Kupası sahnesine çıktığında iseİlk yarıdaki denemelerinden sonuç alamayan 37 yaşındaki yıldız, 65'te kendi yaptırdığı penaltıyı gole çevirip daha ölmediğini gösterdi. Süper yıldız, 5 Dünya Kupası'nda (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) gol atan ilk oyuncu unvanını kazandı. 73'de Andre Ayew, Gana'yı umutlandırsa da savunmanın hatalarını affetmeyen Felix ve Rafael Leao skoru 3-1'e getirdi. Bukari'nin golü tabelayı belirlerken,Katar'a giderken kulüpsüz kalan Ronaldo'nun, seremonide Portekiz Milli Marşı okunduğu sırada gözleri doldu.Ronaldo'nun, gol sevincini Messi'nin posterinin asıldığı tribünlerin önünde yapması ortaya bu tarihi fotoğrafı çıkardı. İkili Katar öncesi satranç tahtasında birlikte poz verirken, Messi'li Arjantin ilk maçında Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup olmuştu…Maçın oyuncusu seçilen Cristiano Ronaldo, 7 kez ile Dünya Kupası tarihinde en çok karşılaşmanın futbolcusu ödülünü kazanan isim olmayı başardı.Portekiz ile 2016'da Avrupa şampiyonluğu bulunan Ronaldo, 5 kez Ballon d'Or ödülünü alırken, 5 kez de Şampiyonlar Ligi kupasını havaya kaldırdı. Milli Takım'da 118. golünü kaydetti.