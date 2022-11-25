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Giriş Tarihi: 25.11.2022 09:24

Son dakika haberleri: Japonya'da görev yapan Serhat Umar, tarihi zaferi anlattı! "Moriyasu Almanya'ya ders verdi"

UĞUR ÇEM
Son dakika haberleri: Japonya’da görev yapan Serhat Umar, tarihi zaferi anlattı! Moriyasu Almanya’ya ders verdi

Japon Ligi ekibi Sanfrecce Hiroshima Antrenörü Serhat Umar, Japonya'nın tarihi zaferini SABAH Spor'a analiz etti: "Her oyuncuya üniversite okutturuyorlar. Japonlar'ın iş mantaliteleri inanılmaz, Almanya dahil böyle bir disiplin görmedim. Sahada ölüme giderler. İşin sırrı burada saklı."

Japonya Ligi takımlarından Sanfrecce Hiroshima'da, 2008-09 döneminde Galatasaray'ı çalıştıran Michael Skibbe'nin yardımcısı olarak görev alan Serhat Umar, Japon futbolundaki gelişimi ve detayları SABAH Spor ile paylaştı:

"Hannover 96'da çalışırken iki Japon futbolcum vardı. İlk kez Japon isimlerle Almanya'da çalışmıştım. Disiplinli, süratli ve tekniği olan isimlerdi. 1 sene evvel Japonya'ya gittiğimde büyük sürprizlerle karşılaştım. Sistemi çok güzel oturtturmuşlar. Bütün oyuncuların teknik kapasiteleri inanılmaz iyi. Küçük yaştan beri hepsi çok iyi eğitiliyor. Her oyuncuya üniversite okutturuyorlar. Futbollarına okullarının takımlarında devam ediyorlar. NBA (ABD Profesyonel Basketbol Ligi) gibi bir sistemleri var. Amerika'ya çok benziyor. Junior High School ve High School College University olarak ayrılıyor.

"ONLARI DAHA ÇOK GÖRECEĞIZ"

Örneğin; bizde altyapıda yetişen bir oyuncu üniversiteyi okuduğu sırada otomatik olarak okulun futbol takımına da kayıt oluyor. Profesyonel bir kulüp oyuncuyu istediği taktirde o futbulcu alıp oynatabilir . Japonlar'ın iş mantaliteleri inanılmaz, Almanya dahil böyle bir disiplin görmedim. Sahada ölüme giderler. İşin sırrı burada saklı. Son saniyeye kadar ne olursa olsun mücadeleyi bırakmıyorlar. Önümüzdeki 10 yıl içinde Avrupa takımlarında birçok Japon oyuncu göreceğiz. Damga vuracaklarını düşünüyorum."

"ALMANYA, ÖZİL'İ ARIYOR"

"Mesut Özil, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger gibi isimler artık gelmiyor. Bunların kendilerine ait öz güvenleri ve kaliteleri vardı. Almanya'daki kulüpler de bunlardan şikâyetçi. Yaratıcı futbolcu çıkarma problemleri var. Forvetleri Timo Werner sakatlandı, Niclas Füllkrug'u aldılar. Werner sakatlanmasa çok mu üst düzeydi! Mario Gomez ve Miroslav Klose kadar bir futbolcu değil. Pivot forvet sıkıntısı yaşıyorlar. Almanya Ligi'nde yabancı oyuncu çok fazla. Liglerinin kalitesi de düşmüş durumda. Bir resetleme durumu olacaktır."

MORİYASU DERS VERDİ

"Hajime Moriyasu (Japonya Teknik Direktörü), Hiroshima'da 2012, 2013 ve 2015 yıllarında şampiyon oldu. Sakin kalan ve Avrupa'yı yakından tanıyan bir hoca. Hiroshima'da iyi işler yaptı, bunu şimdi de Japonya Milli Takımı'na yansıtıyor. Maçta Flick, İlkay Gündoğan'ı oyundan alarak orta sahayı tamamen Japonya'ya bıraktı. Moriyasu da buna çok güzel bir cevap verdi ve Doan ile Minamino'yu sahaya sürerek gösterdi."

"ÇÖPLERİ CEPLERİNE KOYUYORLAR!"

"Japonya'da sokakta gezdiğinizde yerde bir tane çöp bulamazsınız. Ama çöp kutusu da göremezsiniz. İnsanlar çöplerini cebine koyup evlerine götürüyorlar. Onların küçük yaşta başlayan eğitim kültüründen kaynaklanıyor. Nasıl yetişirseniz bunu da hayatınıza yansıtırsınız."

"SÜPER LİG'E JAPON OYUNCU LAZIM"

"Türk takımları yabancı oyuncu düşünüyorsa Japonya Ligi'ne bakmalarını öneririm. Birkaç Japon oyuncunun kulüplerinde yer alması büyük yarar olur. Takıma disiplin katarlar."

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Son dakika haberleri: Japonya'da görev yapan Serhat Umar, tarihi zaferi anlattı! "Moriyasu Almanya'ya ders verdi"
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