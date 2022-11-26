Bana teklif yağıyor!

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda Danimarka'nın Tunus ile 0-0 berabere kaldığı maçta süre alamayan Victor Nelsson, hakkındaki transfer söylentileri ve Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı. Yaz transfer döneminde Sevilla'dan teklif alan ancak sarıkırmızılı kulüpten izin alamayan Danimarkalı stoper, Katar'da BT Sport'a yaptığı açıklamada, şu anda sadece milli takımına odaklandığını söyledi.diyen 24 yaşındaki savunmacı,diye konuştu.Geleceği ile ilgili kafasında net bir planlama olmadığını vurgulayan Nelsson,ifadesini kullandı.Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Victor Nelsson'un sözleşmesinde 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Geçtiğimiz yaz sarı-kırmızılı kulübün İspanyol ekibi Sevilla'ya transferine izin vermediği Danimarkalı stoperin maaşı, ekim ayında 900 bin Euro'dan 1.3 milyon Euro'ya çıkarılmıştı.Bu sezon Süper Lig'de 13 maçta 1170 dakika görev yapan Nelsson bugün Danimarka Milli Takımı'nın Katar'da Fransa ile oynayacağı karşılaşmada görev bekliyor.Başakşehir'i 7-0 yenen Galatasaray'da oyunculara tam 12 gün izin verilmişti. Yabancılar soluğu yurt dışında alırken, takımda tatile çıkmayan tek isim Yunus Akgün oldu. Belgrad Ormanı'nda koşuya çıkan 22 yaşındaki oyuncu, herkesin izinli olduğu Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelip bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü. Sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Yunus'un,öğrenildi.