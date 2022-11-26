Bana teklif yağıyor!

Danimarka ile Katar’da olan Aslan’ın stoperi Nelsson, geleceği ile ilgili konuştu: "Şu anda anı yaşıyorum. Hakkımda transfer haberleri giderek daha fazla çıkıyor, ben de görüyorum. Galatasaray'dan ayrılma zamanım gelirse gideceğim kulüp Sevilla mı, bir başka kulüp mü olur, göreceğiz."
Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda Danimarka'nın Tunus ile 0-0 berabere kaldığı maçta süre alamayan Victor Nelsson, hakkındaki transfer söylentileri ve Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı. Yaz transfer döneminde Sevilla'dan teklif alan ancak sarıkırmızılı kulüpten izin alamayan Danimarkalı stoper, Katar'da BT Sport'a yaptığı açıklamada, şu anda sadece milli takımına odaklandığını söyledi. "Anı yaşıyorum" diyen 24 yaşındaki savunmacı, "Gelecekte nelerolacağını bilemem, yaşayıp göreceğiz.Mümkün olduğunca önümdekimaça odaklanmaya çalışıyorum" diye konuştu.
GALATASARAY'IN SEVILLA'YA SÖZ VERDIĞINI DUYMADIM
Geleceği ile ilgili kafasında net bir planlama olmadığını vurgulayan Nelsson, "Galatasaray'danayrılma zamanımgelirse gideceğim kulüp Sevillamı, bir başka kulüp mü olur göreceğiz.Kulübüm Galatasaray'ıntransferim için Sevilla'ya söz verdiğiyleilgili bir şey duymadım.Transfer haberleri giderek dahafazla çıkıyor, ben de görüyorumama bana gelen hiçbir şey yok.Açık konuşmak gerekirse Galatasaray'daoynamaktan çok mutluyum'' ifadesini kullandı.
25 MİLYON EURO'YA SERBEST!
Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Victor Nelsson'un sözleşmesinde 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Geçtiğimiz yaz sarı-kırmızılı kulübün İspanyol ekibi Sevilla'ya transferine izin vermediği Danimarkalı stoperin maaşı, ekim ayında 900 bin Euro'dan 1.3 milyon Euro'ya çıkarılmıştı.
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Bu sezon Süper Lig'de 13 maçta 1170 dakika görev yapan Nelsson bugün Danimarka Milli Takımı'nın Katar'da Fransa ile oynayacağı karşılaşmada görev bekliyor.
YUNUS AKGÜN, YENİ SÖZLEŞMEYE KOŞUYOR
Başakşehir'i 7-0 yenen Galatasaray'da oyunculara tam 12 gün izin verilmişti. Yabancılar soluğu yurt dışında alırken, takımda tatile çıkmayan tek isim Yunus Akgün oldu. Belgrad Ormanı'nda koşuya çıkan 22 yaşındaki oyuncu, herkesin izinli olduğu Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelip bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü. Sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Yunus'un, sarıkırmızılıkulüplekontrat uzatmagörüşmelerininde olumlu ilerlediği öğrenildi.