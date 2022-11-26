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Giriş Tarihi: 26.11.2022

Feghouli’nin yeni adresi Karagümrük

Feghouli’nin yeni adresi Karagümrük

Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra boşta kalan Cezayirli futbolcu, İstanbul ekibiyle prensip anlaşmasına vardı

Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra boşta kalan Sofiane Feghouli, Süper Lig'e geri dönüyor. Daha önce Kasımpaşa ile de görüşen 32 yaşındaki futbolcu, bir diğer İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük ile prensip anlaşmasına vardı. Fatih Karagümrük'ün, Cezayirli kanat oyuncusunun transferini kısa süre içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor. Feghouli, 12 Ocak'ta ara transferin başlamasıyla kırmızısiyahlı formayı giyebilecek. Karagümrük, daha önce Beşiktaş'tan ayrılan Adem Ljajic'i de kadrosuna katmıştı.

19 MİLYON EURO KAZANDI
Galatasaray'da 5 sezon forma giyen ve 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanan Sofiane Feghouli, 162 karşılaşmada görev yaparken 34 gol, 31 asist kaydetti. Cezayirli yıldız, sarı-kırmızılılardan toplamda 19 milyon 250 bin Euro garanti ücret kazandı.

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Feghouli’nin yeni adresi Karagümrük
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