Feghouli’nin yeni adresi Karagümrük

Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra boşta kalan Sofiane Feghouli, Süper Lig'e geri dönüyor. Daha önce32 yaşındaki futbolcu, bir diğer İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük ile prensip anlaşmasına vardı. Fatih Karagümrük'ün, Cezayirli kanat oyuncusunun transferini kısa süre içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor. Feghouli,Karagümrük, daha önce Beşiktaş'tan ayrılan Adem Ljajic'i de kadrosuna katmıştı.Galatasaray'da 5 sezon forma giyen ve 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanan Sofiane Feghouli,Cezayirli yıldız, sarı-kırmızılılardan toplamda 19 milyon 250 bin Euro garanti ücret kazandı.