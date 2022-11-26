Feghouli’nin yeni adresi Karagümrük

Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra boşta kalan Cezayirli futbolcu, İstanbul ekibiyle prensip anlaşmasına vardı
Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra boşta kalan Sofiane Feghouli, Süper Lig'e geri dönüyor. Daha önce Kasımpaşaile de görüşen 32 yaşındaki futbolcu, bir diğer İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük ile prensip anlaşmasına vardı. Fatih Karagümrük'ün, Cezayirli kanat oyuncusunun transferini kısa süre içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor. Feghouli, 12Ocak'ta ara transferinbaşlamasıyla kırmızısiyahlıformayı giyebilecek. Karagümrük, daha önce Beşiktaş'tan ayrılan Adem Ljajic'i de kadrosuna katmıştı.
19 MİLYON EURO KAZANDI
Galatasaray'da 5 sezon forma giyen ve 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanan Sofiane Feghouli, 162 karşılaşmada görevyaparken 34 gol, 31 asist kaydetti. Cezayirli yıldız, sarı-kırmızılılardan toplamda 19 milyon 250 bin Euro garanti ücret kazandı.