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Giriş Tarihi: 26.11.2022 18:34

Fransa ile Danimarka zorlu maçta karşı karşıya gelecek

Fransa ile Danimarka zorlu maçta karşı karşıya gelecek

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Fransa ile Danimarka, D Grubu'ndaki ikinci maçlarında rakip olacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde.

Stadyum 974'te oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

İlk maçında Avustralya'yı 4-1 mağlup eden Fransa liderliğe yükselirken, Danimarka ise Tunus ile golsüz berabere kaldı.

Fransa bu karşılaşmayı da kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek ve liderliğini sürdürmek istiyor. Danimarka ise ilk galibiyetini alarak rakibini geride bırakmanın peşinde.

Avustralya ile oynanan karşılaşmada ön çapraz bağları kopan Fransız savunma oyuncusu Lucas Hernandez, turnuvayı kapatmıştı.

D Grubu'nda günün diğer maçında ise Tunus ile Avustralya karşı karşıya gelecek.

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Fransa ile Danimarka zorlu maçta karşı karşıya gelecek
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