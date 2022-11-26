Vitor Pereira’nın yeni adresi belli oluyor!

YENİ TAKIMI BELLİ OLUYOR

Deneyimli hocanın yeni takımı ise belli oluyor. Record'da yer alan bir haberde, Brezilya ekibi Flamengo'nun Vitor Pereira görüştüğü ifade edildi. Dorival Junior'ın ayrılması durumunda en büyük adayın Vitor Pereira olarak görüldüğü yazıldı.