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Giriş Tarihi: 26.11.2022 13:14 Son Güncelleme: 26.11.2022 13:31

Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oluyor!

Vitor Pereira’nın yeni adresi belli oluyor!

Son olarak Brezilya'da Corinthians'ı çalıştıran ve son maçtan sonra görevinden ayrılan Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oluyor.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü olan Portekizli hoca Vitor Pereira, Brezilya'da son olarak Corinthians'ı çalıştırmış ve son maçtan sonra görevinden ayrılmıştı.

YENİ TAKIMI BELLİ OLUYOR

Deneyimli hocanın yeni takımı ise belli oluyor. Record'da yer alan bir haberde, Brezilya ekibi Flamengo'nun Vitor Pereira görüştüğü ifade edildi. Dorival Junior'ın ayrılması durumunda en büyük adayın Vitor Pereira olarak görüldüğü yazıldı.

Geçen sezonun başında Fenerbahçe'nin başına gelen ve sezonun ortasında görevinden ayrılan Vitor Pereira bugüne kadar 4 farklı lig şampiyonluğu yaşadı.

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Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oluyor!
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