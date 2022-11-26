Vitor Pereira’nın yeni adresi belli oluyor!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü olan Portekizli hoca Vitor Pereira, Brezilya'da son olarak Corinthians'ı çalıştırmış ve son maçtan sonra görevinden ayrılmıştı.
YENİ TAKIMI BELLİ OLUYOR
Deneyimli hocanın yeni takımı ise belli oluyor. Record'da yer alan bir haberde, Brezilya ekibi Flamengo'nun Vitor Pereira görüştüğü ifade edildi. Dorival Junior'ın ayrılması durumunda en büyük adayın Vitor Pereira olarak görüldüğü yazıldı.
Geçen sezonun başında Fenerbahçe'nin başına gelen ve sezonun ortasında görevinden ayrılan Vitor Pereira bugüne kadar 4 farklı lig şampiyonluğu yaşadı.