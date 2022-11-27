Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'e FİFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı salon ve saha çalışmalarıyla devam etti. Basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışmasıyla başladı. Sahada pas ve taktiksel çalışmayla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bugün saat 16.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

