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Giriş Tarihi: 28.11.2022 20:50

Galatasaray'ın Antalya kampı programı belli oldu

AA
Galatasaray’ın Antalya kampı programı belli oldu

Galatasaray, 8-16 Aralık'ta gerçekleştireceği kampta Adana Demirspor ve Toulouse ile hazırlık maçı yapacak.

Galatasaray'ın FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Antalya'da yapacağı kampın programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, 8-16 Aralık'ta Antalya'da kamp gerçekleştirecek. Galatasaray, kamp boyunca 2 de hazırlık maçı oynayacak.

Okan Buruk'un öğrencileri, 10 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor ile karşılaşacak. Galatasaray, 16 Aralık Cuma günü ise saat 17.00'de Fransa'nın Toulouse takımıyla mücadele edecek.

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Galatasaray'ın Antalya kampı programı belli oldu
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