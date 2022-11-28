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Giriş Tarihi: 28.11.2022 13:38

Hull City, Antalya kampındaki ilk çalışmasını yaptı

AA
Hull City, Antalya kampındaki ilk çalışmasını yaptı

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, 2022 FIFA Dünya Kupası arasında kampa girdiği Antalya'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Dün akşam saatlerinde özel uçakla kente gelen Hull City kafilesi, Belek Turizm Merkezi'ndeki konakladığı otelin sahasında ilk çalışmasını, teknik direktör Liam Rosenior yönetiminde sabah saatlerinde yaptı. Takımda forma giyen Türk oyuncular Doğukan Sinik ile Ozan Tufan da idmanda yer aldı.

Öte yandan, kulübün twitter hesabından yapılan paylaşımda, teknik direktör Rosenior'un, takımda kiralık olarak forma giyen kaleci Nathan Baxter'in, ayak bileğinden sakatlanarak tedavi görmek için kulübü Chelsea'ye döndüğünü doğruladığı aktarıldı. İngiltere temsilcisi, hazırlıklarına 4 Aralık'a kadar Antalya'da devam edecek.

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Hull City, Antalya kampındaki ilk çalışmasını yaptı
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