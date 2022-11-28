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Giriş Tarihi: 28.11.2022 11:56

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan sol beke Ismail Jakobs sürprizi!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan sol beke Ismail Jakobs sürprizi!

Patrick Van Aanholt ile yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, sol bek bölgesine transfer çalışmaları sürererken gündeme Monaco forması giyen Ismail Jakobs geldi.

Devre arasında takıma sol bek transferi yapmak isteyen Galatasaray, Hollandalı oyuncu Van Aanholt ile yollarını ayırma kararı aldı. Cimbom, tecrübeli sol bek oyuncusu yerine Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir' denemeleri yapmasına rağmen yeni bir transfer yapma kararı aldı. Sarı-Kırmızılılarda gündeme 2022 Dünya Kupası'nda Senegal forması giyen Ismail Jakobs geldi. Detaylar...

Sol bek oyuncusu gündeme geldi

Milliyet'te yer alan habere göre, Savunmanın soluna takviye yapmayı planlayan Galatasaray, 2022 Dünya Kupası'nda Senegal forması giyen Monaco'lu Ismail Jakobs için harekete geçti.

Monaco ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jakobs için Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duracağı ifade ediliyor. Piyasa değeri 7 milyon Euro civarında olan Senegalli sol bekin satın alma opsiyon fiyatının da makul bir düzeye çekilmeye çalışılacağı da gelen haberler arasında.

Ismail Jakobs, 2022 Dünya Kupası'nda Senegal'in Hollanda ile oynadığı maçın 2. yarısında oyuna girerken, Senegal'in Katar ile oynadığı maçta ilk 11'de forma giydi.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan sol beke Ismail Jakobs sürprizi!
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