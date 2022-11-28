Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray haberleri: Victor Nelsson Galatasaray'ı pişman etmedi! Fransa maçında...
Giriş Tarihi: 28.11.2022 08:30 Son Güncelleme: 28.11.2022 08:32

Son dakika Galatasaray haberleri: Victor Nelsson Galatasaray'ı pişman etmedi! Fransa maçında...

Son dakika Galatasaray haberleri: Victor Nelsson Galatasaray’ı pişman etmedi! Fransa maçında...

Son dakika Galatasaray haberleri: Danimarka Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda boy gösteren Victor Nelsson, Fransa maçındaki performansıyla Galatasaraylıları pişman etmedi.

Victor Nelsson için yaz transfer döneminde Sevilla'dan gelen 13 milyon Euro'luk teklifi kabul etmeyen Galatasaray Yönetimi, performansından memnun olduğu oyuncusunu 300 bin Euro zamla ödüllendirmişti.

Dünya Kupası'nda piyasa yapacağı tahmin edilen Danimarkalı stoper, sarı-kırmızılı yetkilileri yanıltmadı. Fransa maçında ilk 11'de sahaya çıkan Nelsson, üçlü savunmada sol stoper olarak oynamasına rağmen başarılı bir görüntü sergiledi.

Sözleşmesinde serbest kalma maddesi 25 milyon Euro yazan 24 yaşındaki futbolcuyu, Galatasaray ocak ayında satmayı düşünmüyor.

ÖZBEK: MUSTAFA CENGİZ BELKİ DE YAŞAYABİLİRDİ

Galatasaray Kulübü'nün eski başkanlarından Mustafa Cengiz, vefatının birinci yıl dönümünde anıldı. Törende konuşan Başkan Dursun Özbek, "Mustafa Cengiz'in Galatasaray'a önemli hizmetleri oldu. Bundan dolayı son zamanlarında sağlığına hiç dikkat etmedi. Dikkat etseydi belki bugün yaşıyor olacaktı. Kulübün problemleriyle son nefesine kadar uğraştı. Ben kendisine Galatasaray için verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | Gaziantep'teki anne dehşetinde flaş gelişme: Baba Cihan Yıldız konuştu! "O halde gördüm"
Kucağında bebekle başından vuruldu! Cinayette çarpıcı detay: Öldürülmeden önce...
SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu: Taksim saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı
Kıtalar arası göreve çıkacak! LHD Anadolu'dan heyecanlandıran görüntüler
Türk futbolunun efsanelerinden Mehmet Oğuz hayatını kaybetti!
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığına 42 bin 500 yeni personel ve işçi alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
İstanbul'da 'Büyük Buluşma' heyecanı! Başkan Erdoğan: Zirveye bayrağı dikeceğiz
SON DAKİKA: Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama! 'Müjde verebileceğimiz bir saha'
Bunu yapan okulda uzaklaştırılacak! Artık disiplin suçu sayılacak
Kedicikler'le 50 milyonluk vurgun! Paraları pavyonda yediler
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Galatasaray haberleri: Victor Nelsson Galatasaray'ı pişman etmedi! Fransa maçında...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA