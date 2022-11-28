Son dakika Galatasaray haberleri: Victor Nelsson Galatasaray’ı pişman etmedi! Fransa maçında...

Victor Nelsson için yaz transfer döneminde Sevilla'dan gelen 13 milyon Euro'luk teklifi kabul etmeyen Galatasaray Yönetimi, performansından memnun olduğu oyuncusunu 300 bin Euro zamla ödüllendirmişti.

Dünya Kupası'nda piyasa yapacağı tahmin edilen Danimarkalı stoper, sarı-kırmızılı yetkilileri yanıltmadı. Fransa maçında ilk 11'de sahaya çıkan Nelsson, üçlü savunmada sol stoper olarak oynamasına rağmen başarılı bir görüntü sergiledi.

Sözleşmesinde serbest kalma maddesi 25 milyon Euro yazan 24 yaşındaki futbolcuyu, Galatasaray ocak ayında satmayı düşünmüyor.

ÖZBEK: MUSTAFA CENGİZ BELKİ DE YAŞAYABİLİRDİ

Galatasaray Kulübü'nün eski başkanlarından Mustafa Cengiz, vefatının birinci yıl dönümünde anıldı. Törende konuşan Başkan Dursun Özbek, "Mustafa Cengiz'in Galatasaray'a önemli hizmetleri oldu. Bundan dolayı son zamanlarında sağlığına hiç dikkat etmedi. Dikkat etseydi belki bugün yaşıyor olacaktı. Kulübün problemleriyle son nefesine kadar uğraştı. Ben kendisine Galatasaray için verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.