Son dakika haberleri: Zenit-Spartak Moskova maçında ortalık karıştı! Tam 6 kırmızı kart...

Rusya'da Zenit - Spartak Moskova maçında iki takımın futbolcuları tekme tokat birbirine girdi.

Mücadele golsüz eşitlikle devam ederken bir anda ortalık karıştı. Spartak Moskovalı Quincy Promes, Zenitli Wilmar Barrios ile tartışmaya girdi. İkili arasındaki gerilim kısa sürede alevlendi.

Bu alevlenmenin ardından sahadaki diğer futbolcular da gerilime ortak oldu. Yedek kulübesindekiler de sahaya girince bir anda ufak bir kıvılcım büyük bir aleve dönüştü. Sahanın içi karıştı, kimileri kavga etmek isterken kimileri de ayırmak için mücadele ediyordu. İlk etapta hakemlerin dahi ayırmak istediği olaylar iyice büyüdü.

Yaşanan olaylar sonrasında hakem 6 kırmızı kart gösterdi.

Bu görüntüler hem Rusya'da hem de sosyal medyada günün en çok konuşulan olaylarından biri oldu.