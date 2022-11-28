Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Zenit-Spartak Moskova maçında ortalık karıştı! Tam 6 kırmızı kart...
Giriş Tarihi: 28.11.2022 10:59

Son dakika haberleri: Zenit-Spartak Moskova maçında ortalık karıştı! Tam 6 kırmızı kart...

Son dakika haberleri: Zenit-Spartak Moskova maçında ortalık karıştı! Tam 6 kırmızı kart...

Rusya Kupası'nda oynanan Zenit-Spartak Moskova maçında tekme tokat kavga çıktı. Mücadelenin hakemi olayların büyümesini engellemeye çalışsa da iki takım oyuncuları birbirlerine fiziksel şiddet uyguladı.

Rusya'da Zenit - Spartak Moskova maçında iki takımın futbolcuları tekme tokat birbirine girdi.

Mücadele golsüz eşitlikle devam ederken bir anda ortalık karıştı. Spartak Moskovalı Quincy Promes, Zenitli Wilmar Barrios ile tartışmaya girdi. İkili arasındaki gerilim kısa sürede alevlendi.

Bu alevlenmenin ardından sahadaki diğer futbolcular da gerilime ortak oldu. Yedek kulübesindekiler de sahaya girince bir anda ufak bir kıvılcım büyük bir aleve dönüştü. Sahanın içi karıştı, kimileri kavga etmek isterken kimileri de ayırmak için mücadele ediyordu. İlk etapta hakemlerin dahi ayırmak istediği olaylar iyice büyüdü.

Yaşanan olaylar sonrasında hakem 6 kırmızı kart gösterdi.

Bu görüntüler hem Rusya'da hem de sosyal medyada günün en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | Gaziantep'teki anne dehşetinde flaş gelişme: Baba Cihan Yıldız konuştu! "O halde gördüm"
Kucağında bebekle başından vuruldu! Cinayette çarpıcı detay: Öldürülmeden önce...
SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu: Taksim saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı
Kıtalar arası göreve çıkacak! LHD Anadolu'dan heyecanlandıran görüntüler
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığına 42 bin 500 yeni personel ve işçi alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
Türk futbolunun efsanelerinden Mehmet Oğuz hayatını kaybetti!
İstanbul'da 'Büyük Buluşma' heyecanı! Başkan Erdoğan: Zirveye bayrağı dikeceğiz
SON DAKİKA: Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama! 'Müjde verebileceğimiz bir saha'
Bunu yapan okulda uzaklaştırılacak! Artık disiplin suçu sayılacak
Kedicikler'le 50 milyonluk vurgun! Paraları pavyonda yediler
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberleri: Zenit-Spartak Moskova maçında ortalık karıştı! Tam 6 kırmızı kart...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA