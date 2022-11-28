Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’da Maxi Gomez’in yerine Artem Dovbyk!

Trabzonspor'un sezon başında 3 milyon Euro'ya Valencia'dan kadrosuna kattığı Maxi Gomez için bir başka Avrupa kulübü teklif hazırlığında. İspanyol basını, şu anda Uruguay Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda olan yıldız oyuncuyu Celta Vigo'nun istediğini yazdı.

Mantıklı bir bonservis teklifi gelmesi durumunda 26 yaşındaki santrforun ayrılmasına izin verecek olan Trabzonspor, yerine alternatifini de buldu.

Bordo-mavililerin, Gomez'in olası ayrılığı durumunda Ukrayna'nın Dnipro takımında forma giyen Artem Dovbyk'i ilk hedef olarak belirlediği öğrenildi.

25 yaşındaki golcü ile Trabzonspor'un yanı sıra İtalyan kulüplerinin de ilgilendiği kaydedilirken oyuncunun, Dnipro ile 31 Aralık 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.