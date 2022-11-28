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Giriş Tarihi: 28.11.2022 09:36

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'da Maxi Gomez'in yerine Artem Dovbyk!

YUNUS EMRE SEL
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’da Maxi Gomez’in yerine Artem Dovbyk!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor Kulübü, Celta Vigo’nun istediği Uruguaylı forvetinin ayrılma ihtimaline karşı alternatifini hazırladı. İlk hedef; Dnipro’nun Ukraynalı yıldızı Artem Dovbyk...

Trabzonspor'un sezon başında 3 milyon Euro'ya Valencia'dan kadrosuna kattığı Maxi Gomez için bir başka Avrupa kulübü teklif hazırlığında. İspanyol basını, şu anda Uruguay Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda olan yıldız oyuncuyu Celta Vigo'nun istediğini yazdı.

Mantıklı bir bonservis teklifi gelmesi durumunda 26 yaşındaki santrforun ayrılmasına izin verecek olan Trabzonspor, yerine alternatifini de buldu.

Bordo-mavililerin, Gomez'in olası ayrılığı durumunda Ukrayna'nın Dnipro takımında forma giyen Artem Dovbyk'i ilk hedef olarak belirlediği öğrenildi.

25 yaşındaki golcü ile Trabzonspor'un yanı sıra İtalyan kulüplerinin de ilgilendiği kaydedilirken oyuncunun, Dnipro ile 31 Aralık 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'da Maxi Gomez'in yerine Artem Dovbyk!
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