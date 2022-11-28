Spor Toto Süper Lig'de, Trabzonspor'un hücum hattı tat vermedi. Geçtiğimiz sezon en iyi hücum üçlüsü sıralamasında ilk sırada yer alan bordo-mavili takımın hücum hattı bu sezon ise sıralamanın bir hayli gerisinde kaldı. Trabzonspor, geçtiğimiz sezon 13. haftalık bölümde 27 gol atarken bu sezon ise aynı dilimde 19 gol kaydetti. En iyi hücum hattı sıralamasında, söz konusu dönemler içinde Bakasetas 7, Nwakaeme 5 ve Cornelius 5 gol atmıştı. 17 golle Karadeniz ekibinin hücum hattı 13. hafta itibarıyla ilk sıralarda yer alıyordu. Sezon sonunda ise Cornelius 15, Nwakaeme 13 ve Djaniny'i 10 golle Spor Toto Süper Lig'in en iyi hücum üçlüsü olarak sezonu tamamlamıştı.

UMUT VE GOMEZ SIRALAMADA YOK

Trabzonspor'da, Cornelius'un takımdan ayrılmasından sonra forvet hattına transfer büyük umutlarla transfer edilen Gomez ve Umut Bozok, bekleneni veremedi. İki forvet oyuncusunun Spor Toto Süper Lig'de attığı gol sayısı 3 oldu. Umut 2 , Gomez ise 1 gol kaydetti. En iyi hücum hattı sıralamasında yer alan oyuncuların listesine dahi giremediler. Bordo-mavili takımda bu listeye Trezeguet ve Bakasetas 4'er gol ve Bardhi 3 gol ile girdi. En iyi hücum hattı sıralamasında ise Karadeniz ekibi 7 sırada yer aldı.