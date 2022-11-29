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Giriş Tarihi: 29.11.2022 17:51 Son Güncelleme: 29.11.2022 17:59

Ekvador ile Senegal son 16 için sahada! Karşılaşmada ilk düdük çaldı....

AA
Ekvador ile Senegal son 16 için sahada! Karşılaşmada ilk düdük çaldı....

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Ekvador ile Senegal, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçlarında karşılaşacak. İki takımın da son 16 turuna kalmak için mücadele vereceği karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. İşte tüm detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Ekvador ile Senegal, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçlarında karşılaşıyor.

Uluslararası Halife Stadı'nda oynanacak maç, saat 18.00'de başlayacak. Müsabakada Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.

İŞTE İLK 11'LER

Ekvador: Galindez, Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan, Gruezo, Franco, Caicedo, Plata, Estrada, Valencia.

Senegal: Mendy, Sabaly, Koulibaly, Jakobs, Diallo, Ciss, Gueye, Ndiaye, Gueye, Sarr, Dia.

Grupta birer galibiyet ve beraberlik yaşayan Ekvador, 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. Oynadığı 2 maçın birini kazanan ve diğerinden mağlup ayrılan Senegal ise 3 puanla üçüncü basamakta bulunuyor.

Ekvador, sahadan galibiyetle ya da beraberlikle ayrılması halinde adını son 16 turuna yazdıracak. Senegal ise Ekvador'u mağlup etmesi durumunda son 16 takım arasındaki yerini alacak.

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Ekvador ile Senegal son 16 için sahada! Karşılaşmada ilk düdük çaldı....
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