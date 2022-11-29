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Giriş Tarihi: 29.11.2022 13:13 Son Güncelleme: 29.11.2022 13:16

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı! Göztepe-Altay maçında yaralanan taraftarı...

İHA
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı! Göztepe-Altay maçında yaralanan taraftarı...

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Göztepe-Altay derbisinde fişekle yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı. Büyükekşi, Çakır’ı İstanbul’daki UEFA Şampiyonlar Ligi finaline davet etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Pazar günü çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan Göztepe-Altay derbisinde, deplasman tribününden atılan fişekle yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ziyarette TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Nüket Küçükel Ezberci, Müslüm Özmen ve Talat Papatya'nın yanı sıra Göztepeli futbolcular Yasin Öztekin, İsmail Köybaşı ve Atınç Nukan da yer aldı.

YARALI TARAFTARIN DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Büyükekşi, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ndeki ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Çakır'ı beklediğinden çok daha iyi gördüğünü söyledi.

"Ş. LİGİ'NE DAVET ETTİM"

Yaralı taraftarın moralinin de yerinde olduğunu aktaran Büyükekşi, "Kendisi gayet iyi bir durumda. Bizim için en önemli konu insan sağlığı, onu bu şekilde görmek bizi çok mutlu etti. İnşallah yönetim kurulu üyemiz Talat Papatya, iyileşir iyileşmez alıp federasyona getirecek kendisini. Ben de biliyorsunuz haziran ayında İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali var. Finale davet ettim kendisini. O da 'İnşallah' dedi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak bu spor taraftarımızın yanındayız. İnşallah güzel günlerde tekrar onla birlikte olacağız. Moral, motivasyonu gayet iyi" dedi.

TFF Başkan Mehmet Büyükekşi: "Her zaman hatırlattığımız gibi futbol kardeşliktir. Adrenalin olmazsa olmaz ama önemli olan dostluk. Biz her zaman bu taraftan yanayız. Son yaşanan olay futbol tarihimize kara bir leke bırakıyor. Bu nedenle buna sebep olanlara dur demeliyiz."

"Altay ve Göztepe'nin yönetim kurulu üyeleriyle beraberiz, amacımız iki camianın taraftarlarını sakinleştirmek ve attıkları adımları ilerletmek. Dün iki kulüp başkanı ortak mesaj yayınladı, ikisine de çok teşekkür ederim."

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı! Göztepe-Altay maçında yaralanan taraftarı...
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