TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı! Göztepe-Altay maçında yaralanan taraftarı...

TFF Başkan Mehmet Büyükekşi: "Her zaman hatırlattığımız gibi futbol kardeşliktir. Adrenalin olmazsa olmaz ama önemli olan dostluk. Biz her zaman bu taraftan yanayız. Son yaşanan olay futbol tarihimize kara bir leke bırakıyor. Bu nedenle buna sebep olanlara dur demeliyiz."

"Altay ve Göztepe'nin yönetim kurulu üyeleriyle beraberiz, amacımız iki camianın taraftarlarını sakinleştirmek ve attıkları adımları ilerletmek. Dün iki kulüp başkanı ortak mesaj yayınladı, ikisine de çok teşekkür ederim."