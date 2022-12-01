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Giriş Tarihi: 1.12.2022 14:23 Son Güncelleme: 1.12.2022 14:32

Ahmet Nur Çebi'den ilginç çıkış: TFF bize para ödesin

Ahmet Nur Çebi’den ilginç çıkış: TFF bize para ödesin

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, gelecek sezon yabancı oyuncu kuralının 7+4 olmasında ısrarcı... Çebi, bu sezon yerli oyuncular için ödenilen bonservis ücretlerine dikkat çekti ve TFF'ye ilginç bir teklifte bulundu.

Beşiktaş Kulübü, yabancı oyuncu kuralı konusunda Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşecek. Siyah-Beyazlılar, gelecek sezon kuralın 7+4 olmasını talep edecek. Başkan Ahmet Nur Çebi, federasyon ile yapacakları görüşmede yerli oyunculara yapılan yatırımları gündeme getirecek.

Çebi açıklamasında; "8+3 kuralına göre kadro planlaması yaptık. Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısı artarsa yerli oyuncular için ödediğimiz bonservis bedelleri ne olacak? Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Kerem Atakan Kesgin için kulüplerine yüksek ücretler ödedik. Federasyon bize bu bonservis bedellerini ödesin, sonra yerli oyuncu sayısını düşürecekse düşürsün!" dedi.

Siyah beyazlılar bu sezon kadrosuna kattığı 3 yerli oyuncu için yakşalık 5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. (NTV)

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Ahmet Nur Çebi'den ilginç çıkış: TFF bize para ödesin
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