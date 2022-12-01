Fenerbahçe’ye ABD’li sol bek: George Bello

Fenerbahçe'de Ocak ayı yaklaşırken transfer çalışmaları da hız kazandı. Sarı-lacivertliler Teknik Direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda sol kanada takviye yapmak için kolları sıvadı. Portekizli teknik adam, Alioski'nin sol kanatta yalnız kaldığını düşünerek sol kanada transfer yapılmasını istedi.

Yönetim de yabancı kontenjanı dolu olduğu için rotasını U21 oyuncularına çevirdi. Gündemdeki isim ise Almanya Ligi ekiplerinden Arminia Bielefeld'te forma giyen 20 yaşındaki sol bek George Bello... ABD'li futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. ABD Milli Takımı'nda 7 kez forma şansı bulan genç yetenek, bu sezon Alman ekibinde 15 kez forma giydi. Bu maçlarda gol veya asist üretemedi.

DEĞERİ 1.5 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro olan Bello, ligde sadece 2 maçta 90 dakika sahada kaldı. Onun dışındaki 10 maçta oyuna ya sonradan girdi ya da 90 dakika sahada kalmadı. Kariyerinde ise 102 karşılaşmada görev yapan genç yıldız, 4 gol ve 6 asist üretti. Futbol yaşantısında hiç kırmızı kart görmedi. (Takvim)