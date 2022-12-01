Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Olaylı İzmir derbisinde yaralanan taraftar yoğun bakımdan çıktı
Giriş Tarihi: 1.12.2022 21:18

Olaylı İzmir derbisinde yaralanan taraftar yoğun bakımdan çıktı

İHA
Olaylı İzmir derbisinde yaralanan taraftar yoğun bakımdan çıktı

İzmir'de Göztepe ile Altay arasında oynanan olaylı karşılaşmada işaret fişeğinin yüzüne isabet etmesi sonucu yaralanan taraftarın yoğun bakımdan çıkartıldığını İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla açıkladı.

İzmir'de Göztepe-Altay derbisinde çıkan olaylarda yaralanan taraftarın yoğun bakımdan çıktığı ve tedavisine normal şekilde devam edileceğini İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Paylaşımda, "Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Caner Çavdar'dan az önce müjdeli haberi aldım: olaylı maçta yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır evladımız yoğun bakımdan çıktı, tedavisi normal şekilde devam edecek. Durumu çok iyi. Estetik dahil tüm tedavileri tamamlanacak. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET VE EYT SON DAKİKA: Toplantı tarihleri açıklandı! TİSK Başkanı: Müjdeyi az önce Bakan Bilgin verdi
ASGARİ ÜCRET VE EYT SON DAKİKA: Ankara'da 3'lü zirve! Başkan Erdoğan 2 Bakanla görüştü
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA: Kapsam genişledi! Bakan Bilgin'den sözleşmeli personele kadro için yeni müjde geldi
Seyahat edecekler dikkat! Vizede yeni dönem: İşte merak edilen detaylar
Son dakika: Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
Hükümetten son dakika Asgari ücret zammı ve EYT açıklaması: Son dokunuş yapıldı...
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: İlk toplantı bugün gerçekleşiyor! Saati belli oldu
Ankara'ya yeni metro hattında sona doğru! Bakan Karaismailoğlu duyurdu: 4 katına çıktı
SON DAKİKA | Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: Uzman Çavuş Nedim Korkmaz şehit düştü
Ekrem İmamoğlu’na depremzededen tepki: Elleme beni, deprem bitti
ARKADAŞINA GÖNDER
Olaylı İzmir derbisinde yaralanan taraftar yoğun bakımdan çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA