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Giriş Tarihi: 1.12.2022

Üretmeden tüketemeyiz

Üretmeden tüketemeyiz

Tesis yapmanın tek başına bir şey ifade etmediğini belirten Mehmet Büyükekşi, “Üretmeden tüketmek mümkün değil. Türk futbolu şu anda ekonomik açıdan büyük bir dar boğazda... Kendi kaynaklarımıza yönelmeliyiz” dedi

İzmir'deki temasları kapsamında dün Altınordu'nun Metin Oktay Tesisleri'nde incelemelerde bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, tesis yapmanın tek başına bir şey ifade etmediğini belirtip, "Bir sistemle ve amaca uygun seçimler yaparak Türkiye'nin dört bir tarafından çiçekleri buraya getirmişler. İnşallah yarın hepsi tomurcuklar, güller açacak. Türkiye açısından altyapıdan önemli oyuncular yetişecek. Hem Türk takımları için hem Avrupa takımları için ama en önemlisi de Türk Milli Takımı için" diye konuştu.

TÜRK FUTBOLU DARBOĞAZDA
Gelecek yıl Süper Lig ekiplerine akademi zorunluluğu getirmek istediklerini yineleyen Büyükekşi, "Ziyaretimizin amacı Süper Lig takımlarına önümüzdeki yıl içinde akademi zorunluluğu getirmek. İki hafta önce Trabzon'un tesislerini ziyaret ettik. Önümüzdeki haftalarda da Almanya, Hollanda, Belçika, daha sonra İspanya, İngiltere, Portekiz'i ziyaret etmek istiyoruz. Hedefimiz komple Türk futbolunda yeni bir aşama kaydedebilmek, üretime geçmek. Çünkü üretmeden tüketmek mümkün değil. Onun için Türk futbolu şu anda ekonomik açıdan büyük bir darboğazda. Kendi kaynaklarımıza yönelmemiz lazım" dedi.

ANLIK BAŞARININ KIYMETİ YOK
Türkiye'deki takımların aynı şekilde eğitim almasını sağlayarak 5-6 bin kişilik bir oyuncu havuzu oluşturmak istediklerini vurgulayan TFF Başkanı, "Ondan sonraki adım orada başarıyı gerçekleştirebilirsek, birinci ligleri aynı şekilde akademi zorunluluğu getirebilmek ve bunlara bütçe yaratmak. Onun için maliyetleri soruyoruz, detayları soruyoruz. Ben teknolojinin kullanılması gerektiğine inanıyorum. İnşallah hem altyapı hem sistem belli bir süre içerisinde amacına hizmet ederse, muvaffak olmuş olur. Çünkü anlık başarıların hiçbir kıymeti yok" ifadelerini kullandı.

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