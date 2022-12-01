Üretmeden tüketemeyiz

İzmir'deki temasları kapsamında dün Altınordu'nun Metin Oktay Tesisleri'nde incelemelerde bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, tesis yapmanın tek başına bir şey ifade etmediğini belirtip, "Bir sistemle ve amaca uygun seçimler yaparakHem Türk takımları için hem Avrupa takımları için ama en önemlisi de Türk Milli Takımı için" diye konuştu.Gelecek yıl Süper Lig ekiplerine akademi zorunluluğu getirmek istediklerini yineleyen Büyükekşi, "Ziyaretimizin amacı Süper Lig takımlarına önümüzdeki yıl içinde akademi zorunluluğu getirmek. İki hafta önce Trabzon'un tesislerini ziyaret ettik.dedi.Türkiye'deki takımların aynı şekilde eğitim almasını sağlayarakistediklerini vurgulayan TFF Başkanı, "Ondan sonraki adım orada başarıyı gerçekleştirebilirsek, birinci ligleri aynı şekilde akademi zorunluluğu getirebilmek ve bunlara bütçe yaratmak. Onun için maliyetleri soruyoruz, detayları soruyoruz. Ben teknolojinin kullanılması gerektiğine inanıyorum.ifadelerini kullandı.