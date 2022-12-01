Üretmeden tüketemeyiz

Tesis yapmanın tek başına bir şey ifade etmediğini belirten Mehmet Büyükekşi, “Üretmeden tüketmek mümkün değil. Türk futbolu şu anda ekonomik açıdan büyük bir dar boğazda... Kendi kaynaklarımıza yönelmeliyiz” dedi
İzmir'deki temasları kapsamında dün Altınordu'nun Metin Oktay Tesisleri'nde incelemelerde bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, tesis yapmanın tek başına bir şey ifade etmediğini belirtip, "Bir sistemle ve amaca uygun seçimler yaparak Türkiye'nin dört bir tarafındançiçekleri burayagetirmişler. İnşallah yarınhepsi tomurcuklar, gülleraçacak. Türkiye açısındanaltyapıdan önemlioyuncular yetişecek. Hem Türk takımları için hem Avrupa takımları için ama en önemlisi de Türk Milli Takımı için" diye konuştu.
TÜRK FUTBOLU DARBOĞAZDA
Gelecek yıl Süper Lig ekiplerine akademi zorunluluğu getirmek istediklerini yineleyen Büyükekşi, "Ziyaretimizin amacı Süper Lig takımlarına önümüzdeki yıl içinde akademi zorunluluğu getirmek. İki hafta önce Trabzon'un tesislerini ziyaret ettik. Önümüzdeki haftalardada Almanya, Hollanda,Belçika, daha sonra İspanya,İngiltere, Portekiz'iziyaret etmek istiyoruz. Hedefimizkomple Türk futbolundayeni bir aşama kaydedebilmek,üretime geçmek.Çünkü üretmeden tüketmekmümkün değil.Onun için Türk futbolu şuanda ekonomik açıdan büyükbir darboğazda. Kendikaynaklarımıza yönelmemizlazım" dedi.
ANLIK BAŞARININ KIYMETİ YOK
Türkiye'deki takımların aynı şekilde eğitim almasını sağlayarak 5-6bin kişilik bir oyuncu havuzu oluşturmak istediklerini vurgulayan TFF Başkanı, "Ondan sonraki adım orada başarıyı gerçekleştirebilirsek, birinci ligleri aynı şekilde akademi zorunluluğu getirebilmek ve bunlara bütçe yaratmak. Onun için maliyetleri soruyoruz, detayları soruyoruz. Ben teknolojinin kullanılması gerektiğine inanıyorum. İnşallah hem altyapıhem sistem belli bir süre içerisindeamacına hizmet ederse, muvaffak olmuşolur. Çünkü anlık başarıların hiçbir kıymetiyok" ifadelerini kullandı.