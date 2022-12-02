Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe, Willyan Rocha ile temasa geçti
Giriş Tarihi: 2.12.2022 11:12

Fenerbahçe, Willyan Rocha ile temasa geçti

Fenerbahçe, Willyan Rocha ile temasa geçti

Fenerbahçe yönetimin, teknik direktör Jorge Jesus'un referans verdiği CSKA Moskovalı savunma oyuncusu Willyan Rocha ile temasa geçtiği öne sürüldü.

Stoper arayışlarını sürdüren sarı lacivertli takım için hem yurt içi hem yurt dışından pek çok aday gündeme gelirken, son aday ise Rusya'dan... O ismin CSKA Moskova forması giyen Willyan Rocha olduğu ileri sürüldü. Hatta Fenerbahçe yönetiminin 27 yaşındaki savunmacı ile ilk teması bile kurduğu belirtildi. Haberlere göre Rocha'ya menajeri üzerinden F.Bahçe'ye sıcak bakıp bakmadığı soruldu.

2 MİLYON EURO'YA GELDİ
1.91 boyundaki Brezilyalı savunmacının düşünmek için süre istediği ifade edildi. Fenerbahçe cephesinin oyuncudan olumlu bir yanıt gelmesi durumunda kulübüyle masaya oturup pazarlıklara başlayacağı gelen haberler arasında. Piyasa değeri 3 milyon euro olan sağ ayaklı futbolcu, sezon başında Portekiz ekibi Portimonense'den 2 milyon euro bonservisle CSKA'ya transfer olmuştu. Sözleşmesi 2025'te sona eriyor. Futbola Flamengo alt yapasında başlayan 27 yaşındaki Rocha asıl mevkisi stoper olmasına rağmen ön libero olarak da görev yapabiliyor. Kulüp kariyerinde 150 maça çıkıp, 12 gol, 8 asist üretti. 2 kırmızı kart gördü.

PORTEKİZ'DEN TANIYORDU
Willyan Rocha'nın kulübün gündemine Jesus'un önerisiyle girdiği öne sürüldü. Buna göre Portekizli çalıştıcı, Rocha'yı Portekiz takımı Portimonense'den tanıyor. Yönetimin bu referans sonrası harekete geçtiği belirtildi. Ocak 2022 itibariyle ortalama piyasa değeri 1.5 milyon euro olan Rocha'nın bugünkü değeri 3 milyon euro. Rocha kolay sakatlanan bir isim değil. Oyuncu son 5 sezonda sakatlık nedeniyle sadece 20 maçta forma giyemedi. (Fotomaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET-EYT SON DAKİKA: TİSK Başkanı: Bakan Bilgin az önce müjdeyi paylaştı
Zeytinyağına sadece birkaç damla damlatın! Vücudunuzdaki tüm toksinleri temizliyor, organları yeniliyor
FOX’tan yine taciz haberciliği! Muhabir Bakanın canlı yayına geçmesine izin vermedi
Seyahat edecekler dikkat! Vizede yeni dönem: İşte merak edilen detaylar
Hain darbecilerin 'Beştepe' planı deşifre oldu! Kod adı: Pars
İYİ Parti'den 6'lı masadaki ortaklarına gözdağı: Meral Akşener'den flaş çıkış! "Sahibi biziz..."
Beylikdüzü'nde korkunç olay! Aynı kurşunla intihar ettiler
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA: Kapsam genişledi! Bakan Bilgin'den sözleşmeli personele kadro için yeni müjde geldi
Son dakika: Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
Ankara'ya yeni metro hattında sona doğru! Bakan Karaismailoğlu duyurdu: 4 katına çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe, Willyan Rocha ile temasa geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA