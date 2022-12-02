Kayserisporlu Onur Bulut’un menajerinden açıklama

Kayserispor'da gösterdiği performans ile transferin gözdesi olan 28 yaşındaki futbolcu Onur Bulut, A Milli Takım'a kadar yükseldi. Gurbetçi futbolcu Onur Bulut'un menajeri Elyasa Süme, futbolcunun transfer durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Süme yaptığı yazılı açıklamada, "Oyuncumuz için 'kapı kapı dolaştığımız' gibi mesnetsiz söylemler kamuoyunu gereksiz bir şekilde meşgul etmektedir. Onur Bulut, ay yıldızlı formayı gururla terleten ve taraflı-tarafsız herkesin performansını takdir ettiği bir futbolcudur. Dolayısıyla transferi için ekstra bir çaba harcamaya ihtiyaç duymamaktadır. Onur Bulut sezon sonuna kadar Yukatel Kayserispor'un sözleşmeli futbolcusudur" dedi.

KAYSERİSPOR'UN ANTALYA KAMPI KADROSU BELLİ OLDU

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kamp yapacak Yukatel Kayserispor'da kamp kadrosu belirlendi. Kulüpten yapılan açıklamada, Antalya'da hazırlıklarını gerçekleştirecek sarı-kırmızılı ekip, lige verilen arayı 13 Aralık Salı gününe kadar burada yapacağı kampla değerlendirecek.

Kayserispor'un kamp kadrosunda yer alacak futbolcular şöyle:

Abdulkadir Taşdan, Anthony Uzodimma, Arif Kocaman, Baran Ali Gezek, Bernard Mensah, Bilal Bayazit, Carlos Mane, Cenk Gönen, Dimitrios Kolovetsios, Emrah Başsan, Ethem Balcı, Gökhan Sazdağı, Gustavo Campanharo, İlhan Parlak, Joseph Attamah, Lionel Carole, Mame Thiam, Mario Gavranovic, Mert Dinç, Miguel Cardoso, Mustafa Pektemek, Nurettin Korkmaz, Olivier Kemen, Onur Bulut, Ramazan Civelek, Şamil Öztürk, Talha Sarıarslan, Yaw Ackah

Sarı-kırmızılı ekip, Antalya kampının ardından Kayseri'ye dönecek. Bu arada Kayserispor'da Ali Karimi 10 Aralık, Majid Hosseini ise 14 Aralık'ta takıma dahil olacak.