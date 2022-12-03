Galatasaray, Rayo Vallecano’ya tek golle mağlup oldu

Kulüpler Birliği Vakfı ile LaLiga'nın İstanbul'da düzenlediği dostluk turnuvasında Galatasaray ile İspanya LaLiga ekiplerinden Rayo Vallecano, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maçı hakem Ali Şansalan yönetti. Şansalan'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Mehmet Emin Tuğral yaptı.

Galatasaray mücadeleye Okan Kocuk, Dubois, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, van Aanholt, Berkan Kutlu, Özgür Baran Aksaka, Mata, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Gomis 11'i ile başladı. Sarı-kırmızılılarda oyuna sonradan Emin Bayram, Yusuf Demir, Sacha Boey, Kazımcan Karataş, Beknaz Almazbekov, Baran Demiroğlu, Efe Akman ve Ali Yeşilyurt dahil oldu. Rayo Vallecano ise Stole Dimitrievski, Ivan Balliu, Mario Suarez, Florian Lejeune, Josep Chavarria, Unai Lopez, Oscar Valentin, Andres Martin, Oscar Trejo, Alvaro Garcia ve Sergio Camello 11'i ile sahaya çıktı.

Konuk ekip 34'üncü dakikada Andres Martin'in ceza sahası dışından golü ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı da bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda gol olmayınca Rayo Vallecano sahadan 1-0 galip ayrıldı. Öte yandan Rayo Vallecano kadrosunda yer alan ve bir dönem Galatasaray forması giyen Radamel Falcao, eski takımına karşı süre almadı.

Galatasaray, turnuva kapsamındaki ikinci maçında 6 Aralık Salı günü saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda bir diğer İspanyol ekibi Villarreal ile karşı karşıya gelecek.