Hull City Başkan Vekili Tan Kesler’den Ozan Tufan ve Doğukan Sinik için transfer itirafı!

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarına Belek'te bulunan Regnum Carya'da devam eden Hull City'de başkan vekili Tan Kesler, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Hazırlık döneminin iyi geçtiğini ifade eden Tan Kesler, "Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Günde çift antrenman yapıyoruz. Türkiye'de olmaktan gurur duyuyoruz, burada kendimizi çok iyi hissediyoruz. Çalışmalar iyi gidiyor. Bizler de burada olduğumuz için çok mutluyuz" diye konuştu.

"TARAFTARIMIZIN TAKIMIN BİR PARÇASI OLDUĞUNU HİSSETMESİNİ İSTEDİK"

Antalya'da yaptıkları hazırlık kampına, taraftarları da davet ederek özel bir işe imza attıklarını dile getiren Tan Kesler, "Çok özel bir işe imza attık. Burada, bu kamp döneminde taraftarımızla beraber yaşayıp, gelen tepkileri gördük. Sosyal medyada, uluslararası medyada konuşuluyor. Bunun ne kadar önemli olduğunu fark ettik. Bunun çıkış noktası çok ilginç. Biz yönetimi devraldığımız zaman yönetimle ile taraftar arasında ciddi bir kopukluk vardı. Taraftar sayısı yarıya düşmüştü, insanlar maçlara gelmiyordu. Acun bey ile konuştuk, taraftarımızın ülkemizi görmesini istiyorum demişti. Konaklama desteğini Regnum Carya'nın sahibi Ali Şafak Bey sağ olsun, başkanımızla konuştu. Bizi burada ağırlamaya karar verdiler. Dolayısıyla böyle bir projeye taraftarımızla gidelim dedik. Döndükten sonra da bunu yeni jenerasyon taraftarlarımıza anlatsınlar istedik. Böyle şeyler yaptığımız sürece stadımız her zaman dolu olsun ve aynı zamanda taraftarlarımız takımın bir parçası olduğunu iliklerine kadar hissetisin tabir-i caizse" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DEKİ TARAFTARLARIMIZI DA İNGİLTERE'DE ONORE ETMEK İSTİYORUZ"

Türkiye'deki taraftarlarını da İngiltere'de düzenleyecekleri bir organizasyona davet etmeyi düşündüklerini dile getiren Kesler, "Bundan sonra da böyle projeler olacak. Acun beyin ciddi bir prodüksiyon merkezi var Dominik Cumhuriyeti'nde. Başkanımız da geçtiğimiz gün söyledi. Orada bir organizasyon yapmak istiyoruz. Kendisi şunu da düşünüyor. Kulübü satın aldıktan sonra Türkiye'deki herkes bizi desteklemeye başladı. Kabullendi renk fark etmeden. En azından İngiltere'de biz öyle hissediyoruz. Dolayısıyla belki de buradaki bir taraftar grubunu İngiltere'de yaptığımız bir organizasyona davet edeceğiz. Bunun üzerine çalışıyoruz. Türkiye'de oluşan taraftarlarımızı da onure etmek istiyoruz" diye konuştu.

"HEDEFİMİZDEN SAPMADIK"

Premier Lig hedeflerinden hiçbir zaman sapmadıklarını dile getiren Kesler, şu ifadeleri kullandı:

"Şu dönemde üst tarafları zorlayamadığımız için kritize ediliyoruz. Ancak bu konuyu ikiye ayırıyoruz. İngiltere'de bizim taraftar grubumuz iyi futbol oynadığımız sürece bizi destekliyor. Tabii ki hedefimizden uzaklaşmak bizi asla mutlu etmiyor, etmeyecek de. Zaten bunu için hoca değişikliği yaptık. Bunun için oyun felsefemizi değiştiriyoruz. Dolayısıyla şu anda taraftarımız ve İngiliz medyası bizi daha olumlu görüyor. Oyuncu kalitemiz zaten Championship'in ilk 7'sine girecek seviyede. Türkiye'deki seyircilerimizden de daha önce rica ediyordum. Burada daha çok sonuçlara odaklıyız. İngiltere'de seyirciler oyuna ve sürece odaklı. Biz hedefimizden sapmadık. Şu anda sonuçlar buna müsaade etmiyor. Championship, çok kalabalık, çok zor bir lig. Yılın belli periyotlarında hem iklimsel hem takvimsel değişiklikler gösteriyor. Bunlara adapte olmaya çalışıyoruz. Adapte olurken bulunduğumuz yer bizi mutlu etmiyor ama sürekli olarak bu sıralarda olacağımızı düşünmüyorum."

"TEKNİK DİREKTÖR KONUSUNDA İNCE ELEYİP, SIKI DOKUDUK"

Teknik direktör Liam Rosenior'un göreve getirilme sürecinden de bahseden Tan Kesler, "Hoca konusunda çok sıkı dokuyup, ince eledik. Biz hocanın röntgeninin değil MR'ını çektik. Yaklaşık 1, 1.5 aylık bir süreç. Shota hoca ile yollarımız ayırmaya karar verdikten sonra başkanımızla çok istişare ettik. Bir sürü isim geldi. Uluslararası bir sürü isim konuşuldu, ben İngiltere'nin içinden birçok hocayla görüştüm. Günün sonunda bizim arzuladığımız, oynamak istediğimiz, taraftarımızı mutlu edip, sahaya çekecek, baskılı, atak futbolunu oynayabilecek hocanın Liam Rosenior olduğuna karar verdik. Kendisiyle uzun konuşmaların ardından oyun felsefesinin de bize uyduğunu düşünerek ilerlemeye karar verdik. Bu noktada inanın çok mutluyum. Arzuladığımız, rakibin sahasında oynamaya çalışan, oyun baskımızı rakibe kabul ettirmeye çalışan, bunu özellikle belirtmek istiyorum. Championship özelinde bu yeni başlayan bir trend. Kulüplerin çoğu eski İngiliz oyunu, uzun top, ikinci topu kazanma üstüne kurulu bir felsefeyle oynuyor. Onu da kırmak isterken sıralamada buralarda geziyoruz aslında. Topa yüzde 75 sahip oluyoruz ancak maçı 2-1 kaybettiğimiz maçlar oluyor. Oyuncular buna adapte olup sonuca gitmeyi öğrenecek. Dünya Kupası'nın ardından hocamızla birlikte verimli sonuçlar almaya başlayacağız" dedi.

"HOCAMIZ, İNGİLTERE'DE GELECEĞİ AÇIK İLK 5 İSMİN İÇİNDE"

Teknik direktör Liam Rosenior'un İngiltere'de geleceğin iyi teknik adamları arasında görüldüğünü de sözlerine ekleyen Tan Kesler, şu ifadeleri kullandı:

"Kendisi İngiliz bir hoca. Belki Türkiye'de çok fazla bilinmiyor ama hocamız bizimle beraber FA Cup finali oynamış. Takıma 6 sene hizmet etmiş. Premier Lig'de görev yapmış. Bu kulübün dinamiklerini, ruhunu, kültürünü iyi bilen birisi. Kulübün başarılı olma sürecini, oradaki DNA'yı kendisine felsefe edinmiş, sonrasında oynamak istediği futbolla birleştirmiş özel bir adam. Aynı zamanda hoca İngiltere'de geleceği açık, Premier Lig takımlarının hocası olma adayları arasında ilk 5'te. Yaş itibariyle de bu kategoriye giren 3 isim var. Bizim hocamız bu isimlerden birisi. Ona yönelmemiz sadece oyun felsefesi değil, kendisinin talipleri de çok fazlaydı. Bize verebilecekleri ile İngiltere'de ondan beklenenler bizi çok heyecanlandırdı. Onun için de hocayla bir araya geldiğimiz için çok mutluyum."

"FATİH TERİM, ŞENOL GÜNEŞ SEVDİĞİMİZ, SAYDIĞIMIZ AĞABEYLERİMİZ, DOSTLARIMIZ"

Fatih Terim, Şenol Güneş gibi deneyimli teknik adamların isimlerinin Hull City ile anıldığının hatırlatılması üzerine Tan Kesler, "Acun Bey'in ismi geçen teknik direktörlerle dostluğu var. Fikir alışverişi yapmış olsa bile isim anılabiliyor. Fatih Terim, Şenol Güneş gibi isimler çok önemli hocalar, kıymetli insanlar. Sevdiğimiz, saydığımız ağabeylerimiz, dostlarımız. Dolayısıyla onların isimlerinin bizimle anılması da güzel. Ancak günün sonunda Championship farklı bir lig. Başka bir mantalite var orada. Dolayısıyla oranın dinamiklerine doğru yönelmemiz gerekiyor. Gönül ister ki böyle kıymetli hocalarımızla hep çalışalım, bir yerlerde birleşelim. Ancak oranın dinamiklerine adapte olma ihtiyacı duyduk. Şu anda lokal, başarılı bir hocayla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'DE TAKİP ETTİĞİMİZ OYUNCULAR VAR"

Türkiye liglerini sürekli olarak takip ettiklerini ve hali hazırda da takip ettikleri Türk oyuncular olduğunu dile getiren Tan Kesler, "Sürekli takip ettiğimiz oyuncular var. Bizim organizasyon şemamızda hem scoutlarımız var hem de scouting departmanımız var. Onların içinde de 2 tane kıymetli Türk hocamız var; Mustafa Yökeş ve Merthan Açıl. Onların isimlerini buradan gururla söylemek istiyorum. Bize çok destek oluyorlar. İngiltere'de yaşıyorlar ve bizim için dünyayı gezdiler. Türkiye'de her maçı izleyip, her maçı takip ediyorlar. Takip ettiğimiz oyuncular var. Ancak biz biraz daha dikkatli olmak istiyoruz. Oradaki maç yoğunluğunu kaldırabilecek, bize faydalı olabilecek oyunculara odaklanmak istiyoruz. Türk oyunculara kapımız her zaman açık. Biz orada Türk takım gibiyiz. Herkes bize o şekilde bakıyor. Nasıl ki Wolverhampton Portekizlilerin dominant olduğu, Brentford Danimarkalıların fazla olduğu, Brighton Afrikalı oyuncuların olduğu, Watford - Udinese birlikteliğinin daha global oyuncuların geldiği bir ligde, bizi de Türkiye Ligi'nden gelen, en iyi oyuncuları alan kulüp olarak algılıyor herkes. Dolayısıyla takipteyiz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DEN DOĞUKAN İÇİN BİZE ULAŞAN, BİLGİ İSTEYEN KULÜPLER VAR"

Milli futbolcu Doğukan Sinik'in kendileri için çok kıymetli olduğuna dikkat çeken Tan Kesler, "Doğukan çok kıymetli bir oyuncu. Milli takım oyuncusu. Elit Türk oyuncuların şu anda geçiş döneminde az olması ya da kulüplerin bu oyuncuları bulmakta zorlandığı bir dönemde her zaman soruluyor, konuşuluyor. Kulüpler bize ulaşıyor, bilgi istiyor. Bu bizi mutlu ediyor aynı zamanda onun da Türkiye'deki bir ayağının açık olduğunu görebiliyoruz. Biz kendisinden çok memnunuz. Sakatlıklarından dolayı adaptasyon sürecinde aksaklıklar oldu. Şu anda çok iyi çalışıyor. Takıma çok faydalı oluyor. Hocanın şu anda onunla ilgili söylemleri çok pozitif" şeklinde konuştu.

"OZAN İÇİN HEM TÜRKİYE'DEN HEM YURT DIŞINDAN GÖRÜŞME TALEPLERİ OLUYOR"

Ozan Tufan için Türkiye'den de yurt dışından da görüşme talepleri geldiğini ancak tecrübeli ismi bırakmak istemediklerini dile getiren Tan Kesler, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ozan gerçekten özel bir oyuncu. Ben kendisiyle ayrı olarak ilgileniyorum. Çünkü, ona gösterilen sevgiye, ilgili sahada bazen yüzde 100'ünü bazen yüzde 200'ünü vererek karşılık veren bir oyuncu. Ozan da adaptasyon sürecinde ufak bir sakatlık yaşadı. Bize faydalı oldu, iyi başladı. Biraz sıkıntılar yaşadık. Şu anda onun geldiği noktada çok fit. Milli oyuncu, hala milli takımın havuzunda. Dolayısıyla sadece Türkiye'den değil, yurt dışından da Ozan için görüşme talepleri oluyor. Bunların hepsini mutlulukla karşılıyor ama Ozan bizim oyuncumuz. Uzun yıllar hizmet etmesini istiyoruz. Bir yere gitmesini istemiyoruz. Ancak bir yandan da çok mutlu oluyoruz. Seçimlerimizin doğru olduğunu, en azından Türkiye ve dünya piyasasında bir karşılığının olması bizi çok mutlu ediyor"