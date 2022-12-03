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Giriş Tarihi: 3.12.2022 10:00

Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? Belli oldu!

Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? Belli oldu!

Son dakika Galatasaray haberi: Sağ üst arka adale grubunda kas hasarı tespit edilen yıldız golcü Mauro Icardi'nin 1 ay sahalardan uzak kalacı tespit edilmişti. Sahalardan 1 ay uzak kalacağı belirtilen Icardi'nin Fenerbahçe derbisine yetişeceği belirtildi.

Bileği dönen Oliveira'yı bir aylığına kaybeden G.Saray'da sakatlar kervanına Mauro İcardi de katıldı. Çarşamba günkü idmanda arka adalesinde zorlanma hisseden Arjantinli yıldızın sağ üst arka adale grubunda kas hasarı tespit edildiği ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı kaydedildi. Florya'da tedavisine devam edilecek olan 29 yaşındaki oyuncu, ocak ayında ligin 18. haftasında oynanacak F.Bahçe derbisine yetiştirilecek.

ASLAN SAHNEDE

G.Saray ilk hazırlık maçını bugün Rayo Vallecano ile yapacak. Nef Stadyumu'nda 16.00'da başlayacak mücadele Smart Spor'dan yayınlanacak. Salı günü bir başka İspanyol temsilcisi Villarreal ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar, Antalya kampında ise Adana Demirspor ve Toulouse ile hazırlık maçı yapacak.

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Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? Belli oldu!
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