Trabzonspor hazırlık maçında Hull City ile berabere kaldı

Dünya Kupası arası nedeniyle Antalya'nın Belek bölgesinde bulunan Regnum Carya'ya kamp çalışmaları gerçekleştiren Hull City, kamptaki son hazırlık maçında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor karşılaşmaya Uğurcan Çakır - Peres, Hüseyin Türkmen, Hugo, Arif Boşluk, Siopis, Hamsik, Trezeguet, Abdulkadir Ömür, Naci Ünüvar ve Umut Bozok 11'i ile çıktı. Hull City ise Ingram - Coyle, Jones, McLoughlin, Elder, Jarvis, Seri, Simons, Longman, Slater ve Smith 11'i ile sahada yer aldı.